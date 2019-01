27. Januar 2019, 18:43 Uhr Vorstandssitzung Neues Personal für die CSU

Nach seiner Wahl zum Parteichef wird Markus Söder an diesem Montag zum ersten Mal eine Sitzung des CSU-Vorstands leiten, ein Schwerpunkt ist die Europawahl. Nach dem Abschied der wichtigsten Mitarbeiter des früheren Parteichefs Horst Seehofer wird Söder auch die neuen Personalien bekannt geben. CSU-Hauptgeschäftsführerin soll die bisherige Spitzenbeamtin Carolin Schumacher werden. Sie war als Sprecherin der ehemaligen Sozialministerin Christine Haderthauer sowie in den Bayerischen Vertretungen in Brüssel und Berlin beschäftigt. Söders Büroleiter in der Parteizentrale soll Tobias Schmid werden, der ehemalige CSU-Bezirksgeschäftsführer in Schwaben. Zum Parteisprecher soll der bisherige Stellvertreter Simon Rehak aufrücken.