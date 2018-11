29. November 2018, 18:56 Uhr Vor Bauernparlament Agrarministerin mahnt mehr Umweltschutz an

Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) hat eine Lanze für die bäuerlichen Familienbetriebe gebrochen und zugleich mehr Eigeninitiative der Landwirte beim Umweltschutz angemahnt. "Wir bekennen uns in aller Klarheit zu unseren bäuerlichen familiengeführten Betrieben", sagte Kaniber am Donnerstag in Herrsching am Ammersee bei der Landesversammlung des Bayerischen Bauernverbandes (BBV). Die Landwirtschaft leiste bereits einen großartigen Umwelt- und Naturschutz, aber es müsse noch mehr getan werden. Das Bauernparlament mit rund 180 Delegierten kommt einmal jährlich in Herrsching zusammen.

Kaniber appellierte an die Bauern, bei der Forschung mitzuarbeiten, etwa Felder zur Verfügung zu stellen. "Wir wollen nicht an Ihnen vorbeiforschen." Sie rief die Landwirte auch zur Solidarität untereinander auf. Sie dürften sich bei kontroversen Themen wie etwa der Anbindehaltung von Kühen im Stall nicht zerstreiten, sondern müssten an einem Strang ziehen.

Die Kluft zwischen Stadt und Land zu überwinden, sei eine große Herausforderung. Landwirte hätten ihr berichtet, dass ihre Kinder in der Schule regelrecht gemobbt worden seien. Es sei klar, dass "wir das verzerrte Bild von der Landwirtschaft wieder zurechtrücken müssen". Die Bauern sollten sich auch selbst aktiv und selbstbewusst in den sozialen Medien positionieren. Dort seien die Verbraucher von morgen unterwegs. Die Ministerin kündigte auch an, eine Studie zur Hofnachfolge in Auftrag zu geben, zudem plane sie eine Junglandwirtekommission, um den Nachwuchs zu fördern. Zum von der neuen Staatsregierung angestrebten Ausbau ökologisch bewirtschafteter Flächen sagte sie, der Ökolandbau müsse sich am Markt entwickeln. Konventionelle Landwirtschaft bleibe ebenso wichtig. "Beide haben ihren Markt."