24. Februar 2019, 18:27 Uhr 15 von 37 Auszeichnungen Schülerzeitungen aus Bayern räumen Preise ab

Was die Staatsregierung für Bayerns Schulen insgesamt in Anspruch nimmt, haben die Schülerzeitungen im Freistaat für ihren Bereich jedenfalls eingelöst: Beim Schülerzeitungswettbewerb der Länder gingen in diesem Jahr 15 von insgesamt 37 Preisen und Auszeichnungen an bayerische Schulen. Bei der Endrunde in Hamburg stachen besonders Bayerns Mittelschulen heraus: Der Wallburg Express aus Eltmann, die Hummelnews aus Nürnberg, Montefeder aus Aufkirchen und die SchillySchote aus Augsburg fuhren in ihrer Kategorie die ersten drei Preise und den Förderpreis ein.

Bei den Förderschulen gewann die Kunterbunte Schatztruhe aus Passau, bei den Gymnasien Peer Plus aus Münsterschwarzach. Das Dach-street-journal aus München und der Insider aus Ingolstadt wurden Zweiter und Dritter bei den beruflichen Schulen, Der Kleine Hai aus Haimhausen und die Bildungslücke aus Bad Kissingen belegten jeweils den dritten Platz bei den Grund- und den Realschulen. Daneben gab es noch viele Sonderpreise von verschiedenen Förderern des Wettbewerbs, der von der Jugendpresse Deutschland und den Bundesländern veranstaltet wird. Hauptpartner ist der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger. Dessen Hauptgeschäftsführer Dietmar Wolff lobte die Kreativität der Schülerinnen und Schüler und würdigte ihre Zeitungen als "wichtiges Element demokratischer Schulkultur".