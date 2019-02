8. Februar 2019, 18:55 Uhr Artenvielfalt Volksbegehren "Rettet die Bienen" - Das ist der aktuelle Stand

Das Volksbegehren Artenvielfalt hat die Hälfte der nötigen Stimmen in nur fünf Tagen gesammelt. Der Zwischenstand zum Wochenende: In München ist fast die Zehn-Prozent-Hürde erreicht.

In etlichen Kommunen könnte das "Volksbegehren Artenvielfalt" noch vor dem Wochenende die Zehn-Prozent-Hürde nehmen. Allen voran in München, wo sich bis Donnerstagabend 9,54 Prozent der Wahlberechtigten in die Unterstützerlisten eingetragen hatten.

Die Entwicklungen zum Volksbegehren im Überblick

Unter dem Eindruck des Erfolgs hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) einen Runden Tisch zum Erhalt der Artenvielfalt angekündigt. Bis zum Frühsommer soll ein umfassender Gesetzesentwurf erarbeitet werden.

Zum Artikel: Söder zum Volksbegehren - "Wir wollen gesellschaftlichen Frieden schaffen"

5. Februar: Artenvielfalt - Volksbegehren hat Hälfte der nötigen Stimmen in nur fünf Tagen gesammelt

2. Februar: Kulturhistorische Betrachtung - Die Biene, ein durch und durch politisches Tier

1. Februar: Politische Debatte um Naturschutz - Warum CSU und Freie Wähler das Bienen-Volksbegehren nicht unterstützen

1. Februar: Video - Volksbegehren "Rettet die Bienen!" demonstiert in München

31. Januar: München - Schlangestehen zur Rettung der Bienen

31. Januar: Interview mit einer Imkerin zum Bienensterben: "Das Volksbegehren soll viel mehr als nur die Bienen retten"

31. Januar: Kommentar - Wer Bienen retten will, muss bereit sein, mehr für Lebensmittel zu zahlen