Von Sebastian Beck, Lisa Schnell

Hans Josef Stadler war mehr als achtzehn Jahre Ministrant, so viele Menschen wie am Sonntag aber hat er in der Pfarrkirche St. Vitus in seinem Heimatort Hauzenberg noch nie gesehen. Allein auf dem Vorplatz drängten sich drei- bis vierhundert Menschen, erzählt er am Telefon. Und das waren ja nur die, die nicht reinkamen. Drinnen war jeder Platz besetzt, die Feuerwehrler kamen in Uniform, die Trachtler in ihren grünen Lodenjacken und der roten Weste, alle wollten sie ihre Unterstützung zeigen für ihren Pfarrer, Alexander Aulinger, der vom Bistum Passau abgesetzt wurde. Es wird ihm Fehlverhalten in der Jugendarbeit vorgeworfen. Nur: Am Sonntag schien es so, als stünde die Jugend von Hauzenberg hinter ihm. Stadlers Tochter etwa, Emma, 17 Jahre und Ministrantin. Sie trat in der Kirche als letzte ans Mikro. „Lieber Alex, wir danken dir für alles“, sagte sie, dann hielt sie inne, es kamen ihr die Tränen. Sie beschrieb das offene Ohr, dass ihr Pfarrer immer gehabt habe, sein Herz voller Mitgefühl. Und sie sagte: „Wir lassen dich nicht allein.“