In Unterfranken sind bei einem Autounfall drei Schafe verendet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, konnte der 57-jährige Autofahrer der Schafherde, welche bei Volkach (Landkreis Kitzingen) die Straße überquerte, trotz Vollbremsung nicht mehr ausweichen. Bei dem Aufprall am Mittwoch starben drei Schafe. Drei weitere Tiere wurden leicht verletzt. Dem Schäfer entstand ein Schaden von 400 Euro, am Auto sind Reparaturen in Höhe von 1000 Euro nötig.