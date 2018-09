In der von der Firma Bayernoil betriebenen Raffinerie in Vohburg kam es am Morgen zu einer Explosion. Es entwickelte sich eine große Rauchwolke, die nach Angaben des Landratsamt Pfaffenhofen allerdings keine gefährlichen Schadstoffe beinhalte. Die Ursache ist noch unklar. Zehn Menschen wurden verletzt, vier von ihnen schwer bis mittelschwer, wie die Polizei mitteilte.