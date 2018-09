2. September 2018, 09:03 Uhr Vohburg bei Ingolstadt Ermittlungen nach Explosion in Raffinerie

Am frühen Samstagmorgen ist es in Vohburg (Landkreis Pfaffenhofen) in einer Raffinerie zu einer Explosion gekommen. Zehn Mitarbeiter wurden verletzt, einer davon schwer.

Die Löscharbeiten dauerten der Polizei zufolge auch am Sonntagmorgen noch an. Wie hoch der Schaden des Unglückes ist, ist derzeit noch unklar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, der Ort des Brandes kann von Fachleuten aber noch nicht untersucht werden.

Eine Explosion und ein Großbrand auf einem Raffinerie-Gelände des Unternehmens Bayernoil in Vohburg nähe Ingolstadt, haben mehrere Hundert Rettungskräfte den ganzen Samstag lang in Atem gehalten. Die Löscharbeiten dauerten sogar am Sonntagmorgen noch an, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord.

Die Explosion in der Raffinerie hatte am frühen Samstagmorgen stattgefunden. Zehn Menschen hatten sich zum Zeitpunkt der Explosion auf dem Gelände aufgehalten und wurden verletzt, einer davon schwer. Etwa 2000 Anwohner mussten zudem vorsichtshalber ihre Häuser verlassen, konnten aber bereits am Samstagnachmittag wieder zurückkehren. Am Abend hob das Landratsamt Pfaffenhofen den Katastrophenalarm wieder auf.

Kriminalpolizei hat mit Befragungen begonnen

Den ganzen Tag waren hunderte Rettungskräfte im Einsatz. Nachdem die Feuerwehr den Brand zunächst unter Kontrolle gebracht hatte, seien die restlichen Stoffe, die sich noch in den Leitungen befunden hätten, kontrolliert abgebrannt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Noch konnten die Brandfahnder den Ort aber noch nicht betreten. Die Kriminalpolizei habe aber schon mit den Befragungen begonnen.

In welcher Höhe der Schaden liegt, ist weiterhin unklar. Auf dem Gelände zeigte sich aber ein Bild der Verwüstung. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) berichtete nach seinem Besuch vor Ort, ganze Hauswände seien umgerissen worden. Auch die Bürogebäude auf dem Gelände sind beschädigt, Mauerteile begruben zudem ein Auto unter sich.

Doch nicht nur auf dem Gelände kam es durch die Explosion zu Schäden. Auch in den angrenzenden Wohngebieten zerbrachen durch die Druckwelle teilweise Fenster. Einige Dächer wurden durch herumfliegende Ziegel beschädigt. Die Betroffenen müssen für den Schaden aber wohl nicht selbst aufkommen. So versprach Hermann, dass sich jeder darauf verlassen könne, dass die Schäden ausgeglichen würden.

Eine erste Messung des Umweltministeriums fiel beruhigend aus. Derzeit sei davon auszugehen, dass sich in den Rauchschwaden keine gesundheitsgefährdenden Stoffe befanden.

Die Raffinerie in Vohburg ging laut Unternehmensangabe 1967 in Betrieb. Das Gelände umfasst knapp 130 Hektar und liegt an der Donau. In der Fabrik wird Rohöl verarbeitet, etwa zu Benzin, Diesel, Heizöl, Kreosin und Schwefel.