Es ist eine Szenerie wie auf einem riesigen Schrottplatz - verbeulte, verbrannte, verrostete Rohre und Metallteile türmen sich, Kabelsalate von der Größe eines Kleinwagens liegen herum. Bräunlich schimmern verfallene Anlagen und Tanks hinter einer Absperrung, dicke Risse sind zu sehen. Es ist jener Bereich, der nicht angetastet werden darf - Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt haben das veranlasst. Denn es wird nach wie vor ermittelt, warum genau es vor nun einem Jahr zu einer Explosion gekommen ist, die eine Region für einen Tag den Atem anhalten ließ, ganz Bayern wohl, sicher auch viele Menschen deutschlandweit: das Unglück in der Bayernoil-Raffinerie im oberbayerischen Vohburg am 1. September 2018.

Der "Rückbau" ist in vollem Gange. Unterhalb der verkohlten Silhouette, aus der die markanten, oben rot geringelten Türme ragen, räumen zwei Bagger Schutt weg. Es wird parallel aber auch viel Neues aufgebaut, Handwerker aller erdenklichen Branchen tummeln sich in der Raffinerie. Es herrscht irgendwie ein Zwischenzustand, Altes muss weg, Neues soll her, begleitet von knallender Sonne und Tankstellengeruch. Und auch Rohöl veredelt wird mittlerweile wieder.

Geht man mit Geschäftsführer Michael Raue und Claus Schunk von der technischen Leitung in die Anlage - Schutzbrille und Helm sind Pflicht -, dann kommt man in eine kleine Stadt. Bei aller Faszination des Laien für Ruinen, der Ingenieursstolz hängt nicht an Schrottbergen. Und so lenken die beiden den Blick auf das Funktionierende, sie schauen ohnehin in die Zukunft. Die Voraussetzungen dafür gelegt wurden schon kurz nach dem Unglück, das ein Fünftel der größten bayerischen Erdöl-Raffinerie zerstörte. Im Frühjahr nahm man die Produktion wieder auf. Daher hat Schunk einen neuen Titel - "Restart-Manager", Fachkraft für den Wiederbeginn.

Die Besichtigung führt vorbei an Kolonnen, die Rohöl aufspalten und umbauen in marktfähige Produkte. Bei einem "Ofen", so groß wie eine Fabrikhalle, lassen sich durch eine Luke die Flammen beobachten, 400 Grad Hitze sind es drinnen, zu spüren ist das selbst durch die Scheibe. Dabei ist das nicht mal die höchste Temperatur oder der stärkste Druck, wie man sie braucht beim Spalten, Sieben und Sieden. Ein Abstecher zum Control-Center, wo ein Team umrahmt von Monitoren sitzt, ein Hauch Raumschiff-Enterprise-Stimmung. "Ein Operator kann nie genug Bildschirme haben", meint Schunk. Und was passiert im Werk gerade? Alles in Ordnung, alles im Fluss - dort wo das Öl wieder fließen kann.

Detailansicht öffnen Anwohner erzählten, dass der Knall kilometerweit zu hören gewesen sei. (Foto: dpa)

"Beinahekatastrophe" - unter dem Begriff firmierte die Detonation mit ihren anschließenden Feuern. 16 Mitarbeiter wurden verletzt, der Landkreis Pfaffenhofen rief den Katastrophenfall aus, Teile mehrerer Gemeinden wurden evakuiert, Anwohner beklagten Schäden. Fensterscheiben, noch viele Kilometer entfernt, barsten. Wer dabei war damals - im Tross von Innenminister Joachim Herrmann konnten die schnellsten Reporter direkt zum Geschehen fahren -, dem bot sich ein Bild der Verwüstung: mehrere Feuerherde, Industriegerippe hinter quellenden Rauchschwaden, ein Schwall von Löschwasser von allen Seiten. Häuserwände nebenan hat die Explosion umgerissen, ein zerquetschtes Auto lag dort.

Ein "Glück", so bilanzierte Herrmann später am Nachmittag, dass es keine große Katastrophe wurde, dass Hunderte Einsatzkräfte einen guten Job machten. Und dass Hubschrauberflüge gegen Mittag zeigten: Es wurde doch alles rasch unter Kontrolle gebracht, Flammen schlugen nicht bis zu einem großen Tanklager, wie anfangs befürchtet. Aus heutiger Sicht und mit Blick auf den Lageplan, war Letzteres wohl eine theoretische Gefahr. "Aber lieber einmal zu viel Katastrophenfall als zu wenig", sagt Raue. Danach ließ man übrigens die Feuer "kontrolliert abbrennen" - nach 18 Tagen erloschen sie.

Detailansicht öffnen Michael Raue (links) und Claus Schunk vor einer wieder gestarteten Anlage. (Foto: Johann Osel)

Schunk, der gut 20 Kilometer entfernt wohnt, wurde von einem Rumms geweckt. Wobei es, das weiß man inzwischen, zwei Explosionen waren kurz nach 5 Uhr, binnen einer Viertelsekunde. Und Sekunden später, sagt er, bimmelte sein Handy, er raste gleich los und hat dabei sogar - Verkehrspolizei bitte weghören - ein Feuerwehrauto überholt. Erster Alarm im Werk war wenige Minuten früher. Gibt es gewissen Druckverlust in einer Leitung, wird alarmiert, auch wenn es eine Lappalie sein könnte. Die Werksfeuerwehr, sagt Schunk, "stand in einer halben Minute in den Hosen". Nach 20 Minuten habe ein Krisenstab die Arbeit aufgenommen - alles wie geübt, "das Sicherheitskonzept hat gegriffen".

Das Hauptproblem war allerdings, dass unweit des Reaktors alle Kontrollprozessoren für die Anlage angesiedelt waren - sofortiger Shutdown also, weil es keine Messungen mehr gab im ganzen System. Normal laufen dort 13 000 Einzelmessungen ein. Jetzt beim Wiederaufbau ist man klüger als die Planer der historischen Struktur, die Prozessoren sind dezentral verteilt. Konkrete Ursache des Unglücks war ein Reaktor, der "aufgemacht" habe, der trotz dicker Stahlwänden einfach zerriss. Das Teil befindet sich aktuell bei der Bundesanstalt für Materialprüfung in Berlin, für Ermittlungen. "Spontanes Versagen der äußeren Reaktorhülle", sagt Raue, nichts habe sich angedeutet. "Ein singulärer Fall", Wahrscheinlichkeit nicht mal ein Millionstel.

Detailansicht öffnen 18 Tage dauerte es, bis die letzten Flammen erloschen waren. (Foto: REUTERS)

Eine solche Raffinerie läuft im kontinuierlichen Betrieb, sieben Tage die Woche, und das Zusammenspiel im Inneren ist ein ausgeklügeltes Geflecht. Aus dem italienischen Triest wird ein Rohöl-Cocktail nach Vohburg gepumpt, "wir hier sind wie eine Netzspinne im Pipelinesystem", erläutert Schunk. Den Cocktail - "Crude" - bearbeiten sie stufenweise, sodass er "perfekt ausgebeutet wird", ohne Abfälle. Dazu hat jede Anlage ihre Aufgabe: erst grob destillieren und aufschlüsseln, "aufcracken", auch feiner zerstückeln, mit unterschiedlichen Siedepunkten Stoffe abziehen, andere weiterleiten, teils entschwefeln, es werden Moleküle umgruppiert, Dinge zugesetzt und gefiltert - vom leichten Propangas bis zum schweren Bitumen reichen die anderthalb Dutzend Endprodukte. Natürlich sind darunter Diesel und Benzin, sie betragen zwei Drittel der Ausbeute. Ausgeliefert wird alles größtenteils per Bahn und Lastwagen.

"Da kommt der Verfahrenstechniker ins Schwärmen", sagt Claus Schunk über die Veredelungsschritte und kommt ins Schwärmen. Die Abläufe sind leiser, als man es sich vorgestellt hat; wobei leise in der Audi-Airbus-Industrieregion Ansichtssache ist. Es donnert über den Köpfen. "Ein Tornado", hört Schunk heraus, " Eurofighter sind leiser." Dass die Produktion nach dem Unglück ausfiel und Bayernoil zunächst nur am zweiten Standort Neustadt an der Donau produzierte, hatte sich beim Angebot von Teer für den Tiefbau bemerkbar gemacht - und beim Spritpreis. 7,4 Millionen Tonnen Rohöl werden an den zwei Standorten 2019 veredelt, trotz verminderter Kapazität in Vohburg. Die Relevanz für Bayern betonte kürzlich Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger bei einem Besuch. Die Raffinerie ging 1967 in Betrieb, sie gehört zu Bayerns Entwicklung vom Agrar- zum Industrieland. Wegen des Energiebedarfs arbeitet die CSU schon seit den Fünfzigern an Plänen zu Raffinerieansiedlungen in und um Ingolstadt, wegen der zentralen Lage. Mancher soll ein "Bayerisch-Texas" vor Augen gehabt haben.

Für den Wiederaufbau wird Bayernoil einen dreistelligen Millionenbetrag investieren müssen. "Eine gigantische Aufgabe", betont Schunk, man habe etwa "den europäischen Kabelmarkt leergekauft". Jede Leitung und jedes Rohr werde vom TÜV geprüft, das ziehe sich bestimmt noch das restliche Jahr hin. "Es ist, als würden wir einen komplett neuen Standort in Betrieb nehmen", sagt der Restart-Manager. "Aber Sicherheit geht vor Geschwindigkeit."