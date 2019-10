Dem bayerischen Jagdverband droht neuer Streit. Für die Ablösung des Wirtschaftsprüfers, der dem Verband und seinem Vorsitzenden Jürgen Vocke schwerwiegende Versäumnisse und Gesetzesverstöße bescheinigt hatte, fehlte ein Beschluss des Präsidiums. Genau darüber beriet das Präsidium am Montag in der Geschäftsstelle des Jagdverbands in Feldkirchen bei München. Eine Woche zuvor hatten Staatsanwälte und Kriminalpolizei die Geschäftsstelle durchsucht und dabei Unterlagen und Datenträger mitgenommen.

Der Wirtschaftsprüfer hatte nach Prüfung der Verbandsfinanzen für 2018 auf viele Unregelmäßigkeiten hingewiesen, unter anderem bei Vockes Aufwandsentschädigung von fast 5000 Euro pro Monat, bei der Nutzung seines Dienstwagens und bei seinen Spesenabrechnungen. Ähnliche Verstöße seien womöglich auch in anderen Jahren aufgetreten. Der Wirtschaftsprüfer sieht dadurch sogar die Gemeinnützigkeit des Jagdverbands in Gefahr. Würde diese aberkannt, so bräche dem Verband auch ein großer Teil seiner Einkünfte aus der staatlich erhobenen Jagdabgabe weg.

Der Wirtschaftsprüfer war im Frühjahr auf Vorschlag der 2018 neu gewählten Schatzmeisterin Mechtild Michaela Maurer eingesetzt worden, damals mit ausdrücklicher Ermächtigung durch das Präsidium. Nachdem der Wirtschaftsprüfer im September seine vernichtenden Einschätzungen vorgelegt hatte, betrieb Vocke dessen Ablösung und konterte unter anderem mit Erwiderungen seines eigenen privaten Steuerberaters. Vor zwei Wochen hatten sich der Landesausschuss und das Präsidium des Jagdverbands mehrheitlich auf eine Empfehlung für die außerordentliche Delegiertenversammlung am 26. Oktober in Schrobenhausen geeinigt. Demnach soll anstelle des bisherigen Wirtschaftsprüfers eine größere Gesellschaft den Prüfauftrag erhalten. Allerdings ist der zahlenmäßig viel größere Landesausschuss im Gegensatz zum Präsidium nur ein beratendes Gremium. Einen Beschluss des Präsidiums zum Wechsel der Prüfer gab es aber nicht, wie Verbandskreise am Montag bestätigten. Schatzmeisterin Maurer gehört dem Präsidium ebenso an wie der Memminger Kreisvorsitzende Andreas Ruepp, der Vocke wegen Verdachts auf Untreue angezeigt und so indirekt auch die Durchsuchung der Geschäftsstelle ausgelöst hat. Inzwischen wollen viele Kreisgruppen in Schrobenhausen über die sofortige Abwahl Vockes oder gleich des gesamten Präsidiums abstimmen lassen. Vocke selbst hat seinen Rückzug schon vor Monaten für März angekündigt.