Von Hans Kratzer, Landshut

Das Frühjahr spinnt gerade ein bisserl, denn es tritt viel zu früh im Sommerkleid auf, was nicht nur die Menschen irritiert, sondern auch die Vogelschar. Mit Wucht ist schon im März die Balzzeit angebrochen, und seitdem pfeift und tiriliert es in allen Winkeln der Natur. Grund genug für gut 80 Interessierte jeder Altersstufe, sich in Landshut zu früher Morgenstunde auf den Weg zum Hofberg zu machen, um dort bei einer Wanderung die bunte Welt der Vogelstimmen zu erkunden. Mehr als 250 Vogelarten gibt es in Deutschland, die Hälfte davon sind Singvögel. Diese an ihrem Gesang zu erkennen ist aber gar nicht so einfach. Höchste Zeit also, sich an die Fersen eines Ornithologen zu heften.