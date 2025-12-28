Der Vermisstenfall Heidi Dannhäuser zählt zu den rätselhaftesten der Republik. Im November 2013 wurde die in Nürnberg lebende Postbotin zum letzten Mal gesehen, wenige Tage vor ihrem 50. Geburtstag. Danach verliert sich ihre Spur. Zwar halten Ermittler ein Gewaltverbrechen für die wahrscheinlichste Erklärung, auch galt eine Person zwischenzeitlich als verdächtig, mit dem Verschwinden der Frau zumindest etwas zu tun zu haben. Das aber hat sich nicht erhärten lassen. Die Ermittlungen wurden eingestellt.