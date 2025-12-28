Zum Hauptinhalt springen

2013 verschwand die Postbotin Heidi Dannhäuser – hier ein Bild aus den späten Neunzigerjahren – spurlos aus dem Nürnberger Stadtteil Fischbach.
2013 verschwand die Postbotin Heidi Dannhäuser – hier ein Bild aus den späten Neunzigerjahren – spurlos aus dem Nürnberger Stadtteil Fischbach. (Foto: Repro: Olaf Przybilla)

Ihren 50. Geburtstag wollte Heidi Dannhäuser groß feiern. Wenige Tage davor ist sie plötzlich weg. Seit zwölf Jahren bangen ihre beiden Schwestern: Ist sie tot? Gefangen? Durchgebrannt? Ein Gespräch über Angst – und Hoffnung.

Interview von Olaf Przybilla, Nürnberg

Der Vermisstenfall Heidi Dannhäuser zählt zu den rätselhaftesten der Republik. Im November 2013 wurde die in Nürnberg lebende Postbotin zum letzten Mal gesehen, wenige Tage vor ihrem 50. Geburtstag. Danach verliert sich ihre Spur. Zwar halten Ermittler ein Gewaltverbrechen für die wahrscheinlichste Erklärung, auch galt eine Person zwischenzeitlich als verdächtig, mit dem Verschwinden der Frau zumindest etwas zu tun zu haben. Das aber hat sich nicht erhärten lassen. Die Ermittlungen wurden eingestellt.

