5. August 2019, 18:49 Uhr Verkehrssicherheit Zahl der Unfalltoten sinkt

Auf Bayerns Straßen sind im ersten Halbjahr deutlich weniger Menschen ums Leben gekommen als im Vorjahreszeitraum. Das geht aus der von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) veröffentlichten Verkehrsunfallstatistik hervor. Demnach ereigneten sich von Januar bis Juni 202 811 Verkehrsunfälle, was zwar einem Zuwachs von 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Die Zahl der dabei getöteten Menschen ging jedoch um 16,8 Prozent auf 233 zurück. Ebenfalls ging die Zahl der Verletzten zurück: Von 33 257 auf 30 437, was einem Rückgang von 8,5 Prozent entspricht. "So sicher waren Bayerns Straßen noch nie", bilanzierte Herrmann die aktuellen Zahlen. Bayerns Polizei werde weiter besonders Raser, fahruntüchtige Fahrer, Gurtmuffel und Handysünder ins Visier nehmen.