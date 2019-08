11. August 2019, 18:31 Uhr Verkehr Unfälle mit E-Bikes fordern zwei Todesopfer

Ausflüge auf ihren E-Bikes sind zum Wochenausklang für zwei Männer im Freistaat tödlich geendet. Zwei Frauen verletzten sich bei Unfällen mit ihren Elektrorädern schwer. Ein 55-Jähriger ging in der Nacht auf Samstag auf einem Radweg in Friedberg (Landkreis Aichach-Friedberg) zu Boden und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu, wie die Polizei mitteilte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Bei einer Tour in der Fränkischen Schweiz prallte ein 81-Jähriger mit seinem Pedelec in ein Auto und starb wenig später an seinen schweren Verletzungen. Der Senior wollte nach Angaben der Polizei vom Samstag eine Straße bei Ebermannstadt (Landkreis Forchheim) überqueren und übersah dabei den Wagen. Der 27-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt und kam auch in eine Klinik. Eine 78 Jahre alte E-Bike-Fahrerin stürzte in Biberbach (Landkreis Augsburg) und verletzte sich dabei lebensgefährlich. Die Frau war am Freitag auf einer Straße unterwegs, auf der gerade mit Teer gearbeitet wurde. In einem Kreisverkehr in Niedernberg (Landkreis Miltenberg) stieß eine 57-Jährige auf ihrem Elektrorad mit einem Auto zusammen. Die Frau, die keinen Helm trug, verletzte sich dabei schwer am Kopf.