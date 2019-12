Die Neuauflage der regionalen Fahrverbote im österreichischen Bundesland Tirol ist ohne größere Probleme verlaufen. Zum Start der Weihnachtsferien am Wochenende beachteten laut Polizei fast alle Autofahrer die Vorschriften. "Im Vergleich zum Sommer war das Ausmaß der Zurückweisungen überschaubar", sagte der Leiter der Verkehrspolizei in Tirol, Markus Widmann, am Sonntag. Auch der Ferienreiseverkehr in Bayern lief weitgehend ohne größere Störungen. "Es gibt zwar viel Verkehr, aber es läuft", sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Holzkirchen. Nur vereinzelt hätten Urlauber versucht, im Raum Kufstein und auf der Fernpass-Strecke gesperrte Ausweichrouten zu nehmen, sagte Widmann. Generell waren die Alpen aber aufgrund des schlechten Wetters nach dem Eindruck der Polizei kein bevorzugtes Ziel für Tagesausflügler. Das habe zu einer Entschärfung der Verkehrslage beigetragen. Schon im Sommer hatte Tirol solche Fahrverbote an Wochenenden verhängt, um Anwohnern mehr Ruhe zu verschaffen. Tausende Autofahrer wurden damals von der Polizei wieder auf die Autobahn geschickt.