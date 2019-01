27. Januar 2019, 18:43 Uhr Verkehr Schneefall löst Unfälle aus

Bei Schneefall ist es am Wochenende in Teilen Bayerns zu zahlreichen Unfällen gekommen. Dabei kam in Oberschneiding (Landkreis Straubing-Bogen) eine 34-Jährige ums Leben. Auf der verschneiten Fahrbahn geriet sie am Samstag mit ihrem Auto auf die Gegenspur und krachte mit einem anderen Fahrzeug zusammen.

Im südlichen Schwaben, Oberfranken und Ostbayern kamen Autofahrer auf glatten und verschneiten Straßen ins Schleudern. Etliche Fahrzeuge rutschten von der Fahrbahn ab und landeten im Graben. Einige der Autoinsassen mussten nach Polizeiangaben vom Sonntag mit Verletzungen in Krankenhäusern behandelt werden.