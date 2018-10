10. Oktober 2018, 18:49 Uhr Verkehr Mehr Verspätungen

2017 haperte es bei Regionalzügen an der Pünktlichkeit

Von Maximilian Gerl

Pendler dürfen sich in ihren Klagen über das Reisen mit der Bahn bestätigt fühlen: Bayerns Regionalzüge und S-Bahnen kamen 2017 häufiger zu spät als im Vorjahr. Das geht aus dem aktuellen Qualitätsbericht der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) hervor. Demnach sank die Pünktlichkeitsquote leicht auf 92,8 Prozent. Auch deshalb verpassten Fahrgäste häufiger ihre Anschlusszüge. Am pünktlichsten fuhren die Zugspitzbahn (99,1 Prozent), die Berchtesgadener Land Bahn (96,6 Prozent) und der Kissinger Stern (97,8 Prozent). Am schlechtesten schnitten in dieser Kategorie der Alex-Nord (87,1 Prozent), der Donau-Isar-Express (89,6 Prozent) sowie der Main-Spessart-Express (80,9 Prozent) ab. Um als pünktlich zu gelten, darf ein Zug nicht mehr als sechs Minuten Verspätung haben. Die BEG ist für die Planung, Finanzierung und Kontrolle des Regional- und S-Bahn-Verkehrs in Bayern zuständig.

Die Ursachen für die häufigeren Verspätungen sind laut BEG "von Netz zu Netz verschieden". Die Bayerische Oberlandbahn etwa hatte mit "massiven Fahrzeugstörungen" zu kämpfen. Bei der S-Bahn München sorgten "kontinuierlich zunehmende Infrastrukturstörungen" für Probleme. Dem Meridian machten die vielen Baustellen um München, Rosenheim und Salzburg zu schaffen. Und der Alex-Nord litt unter der Belastung der "Mischbetriebsstrecke" zwischen München und Freising sowie der Verbindung nach Tschechien. Auf solchen oft stark frequentierten Strecken sind neben Regionalbahnen auch Fern- und Güterzüge unterwegs. Verspätet sich dann ein Zug, bremst er mehrere andere aus. Ein weiteres Problem für die Netze: Zuletzt kam es vermehrt zu Fremdeinwirkungen - wie Personen im Gleis - und Behördeneinsätzen.

Pendler können sich mit zwei Lichtblicken trösten. Zum einen fielen im vergangenen Jahr weniger Züge aus: Die Quote hat sich laut Bericht von 2,9 auf 1,9 Prozent verbessert. Zum anderen waren die Züge sauberer.