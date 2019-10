Gemeindetag will Ticket für 365 Euro in der Breite

Der bayerische Gemeindetag hat angesichts der Pläne für ein 365-Euro-Jahrestickets für Schüler und Azubis in Ballungsräumen Bedenken angemeldet. Das Vorhaben sei "umwelt- und sozialpolitisch durchaus begrüßenswert", teilte Gemeindetagspräsident Uwe Brandl am Mittwoch mit. "Allerdings müssen im gleichen Umfang Schüler und Auszubildende in den ländlichen Gegenden Bayerns das gleiche oder ein ähnliches Angebot erhalten. Andernfalls läge ein krasser Verstoß gegen das verfassungsrechtliche Prinzip der Gleichwertigkeit der Lebens- und Arbeitsbedingungen in Stadt und Land vor", schrieb der Bürgermeister der niederbayerischen Stadt Abensberg. Er forderte die Regierung auf, entsprechende Vorschläge für derlei Tickets auch für Menschen außerhalb der Großstädte und Ballungsräume "auszuarbeiten und mit uns zu diskutieren". Der Gemeindetag ist das Sprachrohr von mehr als 2000 kreisangehörigen Gemeinden, Märkten und Städten.

Wie die Staatskanzlei am Dienstag bekannt gegeben hatte, schaffe man die Voraussetzungen für ein solches Ticket, das die jungen Leute eben nur einen Euro pro Tag kosten soll, in Ballungsgebieten; für 365 Euro im Jahr sollen alle Fahrten inklusive sein. Davon würden fast eine Millionen junge Menschen profitieren können. Es könnte in den Verkehrsräumen München, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt und Würzburg sowie Nürnberg/Fürth/Erlangen eingeführt werden. Letzterer Großraum soll im Schuljahr 2020/2021 Modellregion werden. Ob dieses Ticket etabliert wird, entscheiden aber die jeweiligen Städte und Kreise in den Verbünden selbst. Der Freistaat bietet an, zwei Drittel der Mindereinnahmen auszugleichen. Kritik kam zudem von der Arbeiterwohlfahrt - dem Verband zufolge sollten etwa auch Senioren mit kleiner Rente davon profitieren.