12. Oktober 2018, 18:56 Uhr Verkehr Bahnstrecke elektrifiziert

Die Deutsche Bahn hat im Allgäu einen großen Teil der Strecke zwischen München und Lindau mit Oberleitungen ausgestattet. Etwa 72 Kilometer zwischen Geltendorf (Landkreis Landsberg am Lech) und Leutkirch im Allgäu (Baden-Württemberg) seien elektrifiziert worden, teilte die Bahn am Freitag mit. Von Montag an sollen Züge auf dem Abschnitt wieder normal fahren. Seit Ende März mussten Fahrgäste dort auf Busse umsteigen. Neben Oberleitungen seien auch Gleise und Brücken erneuert, Dämme saniert und Bahnhöfe umgebaut worden. Mit der Modernisierung der Strecke soll die Reisezeit zwischen München und Zürich um eine Stunde verkürzt werden. Bisher waren dort Dieselloks unterwegs.