29. August 2018, 14:15 Uhr Verkehr Autofahrer verdeckt Kennzeichen per Knopfdruck

Eine elektrische Jalousie ist an die Kennzeichen-Halterung eines Autos angebracht, das die Polizei am Dienstag stoppte.

Um nicht geblitzt zu werden, hat ein 54-Jähriger eine elektrische Jalousie an die Kennzeichenhalterung seines Wagens angebracht. Die Polizei erwischte ihn in flagranti.

Ein Autofahrer hat in Oberfranken auf Knopfdruck sein Kennzeichen verdeckt. Polizisten, die am Dienstagnachmittag in einem Streifenwagen auf der Autobahn 9 im Landkreis Bayreuth unterwegs waren, fiel der Geländewagen auf, weil das vordere Kennzeichen nicht zu erkennen war.

Die Beamten stoppten das Auto. Bei der Kontrolle kam der Grund zum Vorschein: Der 54 Jahre alte Fahrer aus Baden-Württemberg hatte eine Kennzeichen-Halterung mit einer Art elektrischen Jalousie betrieben. Diese wurde mit einer Fernbedienung aus dem Inneren des Wagens betätigt, das Kennzeichen konnte so automatisch abgedeckt werden.

Der Fahrer räumte ein, dass er "unliebsame Bilder" der Polizei umgehen wollte. Er wurde wegen Kennzeichenmissbrauchs angezeigt. Noch an Ort und Stelle montierten die Polizisten die Vorrichtung ab.