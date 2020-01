Weil ein 24-Jähriger gedankenschnell handelte, sind Ermittler in Bayreuth einer mutmaßlichen Vergewaltigung auf der Spur. Nach Polizeiangaben hatte der Mann in den Morgenstunden des Sonntags in der Wohnung eines Bekannten Schreie gehört, die auf sexuelle Handlungen an einer Frau gegen deren Willen hindeuteten. Daraufhin habe sich der Mann zu der ihm bekannten Wohnung begeben und dort vier Männer sowie eine 22-jährige Frau vorgefunden. Obwohl ein 29-Jähriger Gegenwehr geleistet habe, sei es dem Zeugen gelungen, die Frau aus der Wohnung zu befreien. Die Frau habe dem 24-Jährigen gegenüber angegeben, vergewaltigt worden zu sein. Daraufhin habe der Zeuge die Polizei verständigt. Diese zog einen Rechtsmediziner hinzu, worauf sich der dringende Tatverdacht gegen den 29-Jährigen erhärtete. Er kam in Untersuchungshaft. Gegen die anderen drei Männer im Alter zwischen 21 und 29 Jahren wird wegen des Verdachts der Beteiligung an einer Vergewaltigung ermittelt.