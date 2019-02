20. Februar 2019, 18:37 Uhr Verfassungsänderung Opposition stellt Bedingungen

SPD und Grüne fordern mehr Geld für öffentlichen Nahverkehr

Von Lisa Schnell

SPD und Grüne haben am Dienstag Bedingungen gestellt, an die sie ihre Zustimmung zur Aufnahme des Klimaschutzes in die Verfassung knüpfen. "Die Formulierung von Zielen ist das eine, ich muss auch wissen, wie ich da hinkomme", sagte SPD-Fraktionschef Horst Arnold. Um den Klimaschutz in der Verfassung zu verankern, wie es CSU und Freie Wähler vorhaben, braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Parlament und damit die Stimmen von SPD oder Grünen.

Grüne und SPD legen keinen gemeinsamen Forderungskatalog vor, sondern zwei Dringlichkeitsanträge, die sie diese Woche ins Plenum einreichen wollen. Die SPD konzentriert sich auf "eine klimafreundliche Verkehrswende und einen sozial ausgestalteten Klimaschutz". Bis 2030 müsse der Anteil des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) am Verkehrsaufkommen deutlich mehr als 30 Prozent betragen. 250 Millionen Euro pro Jahr sollen in den Ausbau des ÖPNV im ländlichen Raum fließen. So könnten auch kleinere Gemeinden Verkehrsverbünden beitreten und der "Flickenteppich" auf dem Land beendet werden. Weitere 250 Millionen Euro im Jahr sollen in kostenlose Tickets für Senioren, Bedürftige, Auszubildende und Schüler investiert werden. In ihrem Wahlprogramm verlangte die SPD langfristig einen kostenlosen ÖPNV. Nun soll die Staatsregierung lediglich prüfen, unter welchen Voraussetzungen das möglich sein könnte.

Auch die Grünen sprechen sich für eine umfassende Förderung von Verkehrsverbünden aus und wollen Fördermittel anders verteilen: Zwei Drittel sollen in Zukunft in den ÖPNV fließen und nur ein Drittel in den kommunalen Straßenbau. Bis 2050 soll Bayern klimaneutral sein, also das Klima nicht weiter beeinflussen. Bis 2040 soll das für alle Bereiche der öffentlichen Hand gelten. Durch ein Erneuerbare-Wärme-Gesetz wollen sie sicherstellen, dass zur Wärmeerzeugung in Gebäuden mehr erneuerbare Energien verwendet werden. Der Ausbau von Windrädern soll wieder auf das in den vergangenen Jahren schon erreichte Niveau gesteigert werden. Die Abschaffung der umstrittenen 10-H-Abstandsregelung für Windräder nennen die Grünen nur zwischen den Zeilen, indem sie eine Änderung der "derzeit ungeeigneten rechtlichen Rahmenbedingungen" fordern. Aus Sicht von Grünen und SPD stellen sie keine "Maximalforderungen", sondern machen ein realistisches Angebot für weitere Verhandlungen mit CSU und FW. Am Donnerstag soll es ein weiteres Gespräch geben. Dieses durch "aufgehäufte Hürden" zu torpedieren, sei "schlechter Stil", sagte dagegen CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer.