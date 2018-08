10. August 2018, 18:59 Uhr Verdacht der Bestechlichkeit Ingolstädter Alt-OB muss vor Gericht

Das Landgericht Ingolstadt hat die Anklage der Staatsanwaltschaft gegen den früheren Ingolstädter Oberbürgermeister Alfred Lehmann (CSU) zugelassen. Das teilte das Gericht am Freitag mit. Damit muss Lehmann wegen des Vorwurfs von zwei Fällen der Bestechlichkeit in einem besonders schweren Fall vor Gericht, davon einmal in Tateinheit mit zwei Fällen der Untreue. Der Prozess wird frühestens zum Jahresanfang 2019 beginnen.

Dem Alt-OB droht eine mehrjährige Haftstrafe. Zusammen mit Lehmann müssen sich zwei Manager zweier Bauunternehmen verantworten. Als Verwaltungsratschef des Ingolstädter Klinikums und der städtischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft soll der damalige OB bei Grundstücksvergaben an die beiden Unternehmen gegen seine Dienstpflichten verstoßen haben. "Im Gegenzug", so die Staatsanwaltschaft, soll Lehmann jeweils "wirtschaftliche Vorteile in insgesamt sechsstelliger Höhe" erhalten haben. Die Vorteile bestanden offenbar darin, dass sich Lehmann mehrere Wohnungen auf den verkauften Grundstücken sicherte und dabei üppige Preisnachlässe bekommen haben soll. Auch der Vorwurf der Untreue bezieht sich auf verkaufte Flächen auf dem früheren Klinikgelände. In diesem Zusammenhang geht die Staatsanwaltschaft von einem niedrigen Millionenschaden aus.

In einer Reaktion auf die Zulassung der Anklage sagte Lehmann dem Donaukurier, er sei zuversichtlich, die Vorwürfe vor Gericht entkräften zu können. Lehmann war von 2002 bis 2014 Oberbürgermeister in Ingolstadt. Nach Ende seiner Amtszeit blieb er zunächst Mitglied im Stadtrat und behielt seinen Sitz im Aufsichtsrat des Ingolstädter Klinikums. Nachdem die Ermittlungen gegen ihn bekannt geworden waren, legte er Ende 2016 sein Stadtratsmandat und den Aufsichtsratsposten nieder.