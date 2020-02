"Bei unseren Brauern ist Ernüchterung eingekehrt", sagt Lothar Ebbertz, Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Brauerbunds. Bei der Jahrespressekonferenz am Donnerstag mussten die bayerischen Brauer - ebenso wie das Statistische Bundesamt für ganz Deutschland - einen Rückgang des Bierausstoßes verzeichnen. In ganz Deutschland fiel der Absatz mit 92,2 Millionen Hektoliter auf das niedrigste Absatzniveau seit vielen Jahren zurück, in Bayern hat er sich mit 23,8 Millionen Hektoliter sogar noch etwas schlechter entwickelt als im Bundestrend. Damit ist man aber, anders als sonst im Bund, wieder auf dem Niveau von 1997 angelangt, nach einem kurzen Hoch im Jahr 2018, als die Bayern noch 24,6 Millionen Hektoliter verkauften. In den Jahren davor wurde zum Teil deutlich weniger Bier abgesetzt.

Für den Brauer-Präsidenten Georg Schneider ist diese Entwicklung nicht weiter verwunderlich; die demografische Entwicklung sei ein wesentlicher Grund dafür. Deutschlandweit fehlten in den nächsten 20 Jahren neun Millionen Konsumenten im Alter zwischen 20 und 60 Jahren. "Das ist die Altersgruppe mit dem höchsten Pro-Kopf-Konsum", sagte er, "und dann trinken die wenigeren Konsumenten zugleich auch noch weniger Bier." Denn gerade die jüngeren Biertrinker, früher die stärkste Konsumentengruppe, sind deutlich weniger geworden. Das hat vor allem auch mit dem Zeitgeist zu tun, oder in den Worten von Schneider: "Wenn ich meine Eltern schocken wollte, hab' ich mir lange Haare wachsen lassen. Wenn mich meine Kinder schocken wollen, sagen sie: ,Papi, ab heute lebe ich vegan!'" Man beobachte "eine immer kritischer werdende Einstellung zum Alkohol", so Schneider weiter.

Für einen gewissen Ausgleich sorgen der gute, ansteigende Absatz bei alkoholfreien Bieren und der hohe Exportanteil. 23,3 Prozent der bayerischen Bierproduktion gehen ins Ausland, in ganz Deutschland sind es nur gut 17 Prozent. Doch trotz kontinuierlich steigender Exportzahlen droht auch hierbei Gefahr. In China ist wegen der Coronakrise mit deutlichen Einbußen zu rechnen, auch ist noch sehr unklar, wie sich der Brexit und die Handelsstreitigkeiten mit den USA auf die bayerischen Brauer auswirken werden.

Viel Ärger haben die Bierproduzenten auch mit dem Pfandsystem und dem Rückgang bei den Einheits-Mehrwegflaschen. Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs müssen die Brauereien für diese Rückstellungen bilden, nicht aber für individuelle und Einwegflaschen. Georg Schneider rechnet nicht zuletzt deshalb mit höheren Bierpreisen: "Die Pfandanpassung ist dringend notwendig!"