4. November 2018, 18:50 Uhr Velden Mann missbraucht Schaf

Ein Mann hat im niederbayerischen Velden ein Schaf missbraucht. Das Tier sei am Samstagmorgen so heftig misshandelt worden, dass es notgeschlachtet werden musste, teilte die Polizei mit. Ein Schafzüchter ertappte den Mann am frühen Morgen im Landkreis Landshut hinter dem Schaf knieend. Als dieser den Schäfer bemerkte, floh er und ließ unter anderem einen Ohrhörer zurück. Diesen will die Polizei nun auf Spuren untersuchen.