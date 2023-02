Fastnacht in Veitshöchheim

"Durch schwierige Zeiten führen, Orientierung geben", so erklärt Ministerpräsident Söder sein Kostüm.

Die erste Fastnacht in Franken nach Corona bricht alle Rekorde. Der Bayerische Rundfunk bekommt trotzdem ordentlich sein Fett weg. Und Ministerpräsident Söder gefällt sich in der Rolle des alten Mannes.

Von Uwe Ritzer, Veitshöchheim

Der alte Mann gibt Rätsel auf. Ist das Moses? Und was will uns Markus Söder mit seinem Kostüm sagen? Will er das Bayernvolk aus der Knechtschaft der Berliner Ampel führen, wie sein biblisches Vorbild wundersam eine trockene Schneise mitten durch ein Meer schlagen und von Gott persönlich die Zehn Gebote empfangen? Das alles würde er sich zweifellos zutrauen.