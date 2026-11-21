Die SPD -Landtagsabgeordnete Doris Rauscher ist wie erwartet neue Vorsitzende des Sozialverbandes VdK Bayern . Die Delegierten des Verbandes wählten die 59-Jährige aus dem oberbayerischen Ebersberg einstimmig. Rauscher folgt auf Verena Bentele, die nach einem Streit an der Spitze des Landesverbands ihren Posten Ende Juni aufgegeben hatte. Der Sozialverband hat im Freistaat mehr als 870 000 Mitglieder.

Rauscher ist gelernte Erzieherin und Sozialfachwirtin. Bereits im Vorfeld der Versammlung in Nürnberg galt sie als Favoritin auf das Amt. Seit 2013 sitzt sie als Abgeordnete der Sozialdemokraten im Maximilianeum.

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„Ich will als Landesvorsitzende die wichtige soziale Stimme des VdK Bayern im Freistaat deutlich hörbar machen“, sagte Rauscher. Derzeit stehe der Sozialstaat unter Beschuss, was zu Sorgen und Verunsicherung bei den VdK-Mitgliedern führe. Der Verband verlange die Rückkehr zu einer gerechten Sozialpolitik. „Die geplanten Kürzungen bei Rente, Pflege, Gesundheit und Inklusion dürfen nicht auf Kosten der Schwächsten gehen“, sagte Rauscher.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende, Holger Grießhammer, beglückwünschte seine Fraktionskollegin umgehend: „Doris Rauscher ist sozusagen ein anderes Wort für gute und kompetente Sozialpolitik.“

Bentele hatte im Sommer den Vorsitz abgegeben, nachdem sie sich mit weiten Teilen der Führungsgremien überworfen hatte. Die ehemalige Spitzensportlerin hatte den VdK Bayern seit 2023 geführt. Im Frühjahr dieses Jahres eskalierte dann ein Streit mit haupt- und ehrenamtlichen Funktionsträgern. Im Mittelpunkt standen Kritik an Benteles Führungsstil und Differenzen über die Ausrichtung des Sozialverbands. Bentele ist auf Bundesebene aber weiterhin Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland.