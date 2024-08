Interview von Andreas Glas, Christian Sebald

Dass CSU-Politiker öffentlich den Parteichef angehen, ist ein seltenes Ereignis. Uwe Brandl, 64, ist da eine Ausnahme. Er ist Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, bayerischer Gemeindetagspräsident – und damit Lautsprecher der Kommunen. Zuletzt hat er diese Rolle besonders lebendig interpretiert. Die Entbürokratisierungspläne des Ministerpräsidenten und CSU-Chefs? Nannte Brandl in einem Brandbrief an Markus Söder „misslungen“ und „völlig aus der Zeit gefallen“. Söders Pläne, mehr Asylbewerber in Städten unterzubringen? „Hilft uns nichts“, polterte Brandl. Im Interview erklärt der frühere Bürgermeister von Abensberg, was die Kommunalpolitik so ärgert an der Krankenhausplanung in München und Berlin. Er erzählt, warum immer mehr Bürgermeister hinschmeißen. Und er zeichnet einen Ausweg aus der Finanzklemme der Kommunen.