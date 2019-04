14. April 2019, 18:41 Uhr Utting am Ammersee 82-Jährige in Haus überfallen

Nach dem Raubüberfall auf eine 82-Jährige am Samstag in Utting am Ammersee (Landkreis Landsberg am Lech) sind die mutmaßlichen Täter auf der Flucht. "Leider hat die Fahndung bislang keine Ergebnisse gebracht", so ein Polizeisprecher am Sonntag. Von der Beute - Schmuck und Edelsteine im Wert eines mindestens fünfstelligen Betrags - fehle jede Spur. Zwei Männer hatten die Seniorin im Haus überfallen und gefesselt. Das Duo flüchtete in einer schwarzen Limousine. Die Frau beschrieb die Tatverdächtigen als Männer zwischen 20 und 30 Jahren. Beide sprachen Deutsch mit osteuropäischem Akzent.