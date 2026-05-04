Edgar Knobloch klingt ehrlich, wenn er am Telefon sagt, dass er gerade sehr genervt ist. Von wem genau, ob von den Journalisten, die seit vergangener Woche ständig bei ihm anrufen oder von US-Präsident Donald Trump, deutet der Bürgermeister von Grafenwöhr nur an: „Im Unterschied zu Trump jedenfalls ändere ich meine Meinung nicht jeden Tag“, knurrt Knobloch in den Hörer.
US-Truppen in der OberpfalzWenn Trump zetert, zittern Grafenwöhr und Vilseck
Lesezeit: 5 Min.
US-Präsident Trump möchte Truppen aus Deutschland abziehen. Betroffen davon könnte die Oberpfalz sein. In der Region stehen viele Jobs und eine jahrzehntelange Partnerschaft auf dem Spiel.
Von Matthias Köpf, Max Weinhold Hernandez, Patrick Wehner und Anna-Maria Salmen
Rüstungsindustrie:„Wir produzieren bereits Drohnen – an einem geheimen Ort in Bayern“
Der Münchner Hersteller von Drohnen Helsing will stark expandieren. Deutschlandchef Wolfgang Gammel erklärt, warum der Standort in Hallbergmoos für ihn ein Sechser im Lotto ist und sich Ethik und Rüstung nicht ausschließen.
Lesen Sie mehr zum Thema