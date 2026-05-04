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US-Truppen in der OberpfalzWenn Trump zetert, zittern Grafenwöhr und Vilseck

Lesezeit: 5 Min.

In Grafenwöhr jedenfalls hoffen sie, dass der mögliche Abzug der 5000 Soldaten nur eine Delle in den Beziehungen zu den US-Amerikanern darstellt.
In Grafenwöhr jedenfalls hoffen sie, dass der mögliche Abzug der 5000 Soldaten nur eine Delle in den Beziehungen zu den US-Amerikanern darstellt. Foto: Christof Stache/AFP

US-Präsident Trump möchte Truppen aus Deutschland abziehen. Betroffen davon könnte die Oberpfalz sein. In der Region stehen viele Jobs und eine jahrzehntelange Partnerschaft auf dem Spiel.

Von Matthias Köpf, Max Weinhold Hernandez, Patrick Wehner und Anna-Maria Salmen

Edgar Knobloch klingt ehrlich, wenn er am Telefon sagt, dass er gerade sehr genervt ist. Von wem genau, ob von den Journalisten, die seit vergangener Woche ständig bei ihm anrufen oder von US-Präsident Donald Trump, deutet der Bürgermeister von Grafenwöhr nur an: „Im Unterschied zu Trump jedenfalls ändere ich meine Meinung nicht jeden Tag“, knurrt Knobloch in den Hörer.

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