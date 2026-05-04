Edgar Knobloch klingt ehrlich, wenn er am Telefon sagt, dass er gerade sehr genervt ist. Von wem genau, ob von den Journalisten, die seit vergangener Woche ständig bei ihm anrufen oder von US-Präsident Donald Trump, deutet der Bürgermeister von Grafenwöhr nur an: „Im Unterschied zu Trump jedenfalls ändere ich meine Meinung nicht jeden Tag“, knurrt Knobloch in den Hörer.