Innerhalb weniger Wochen hat der Bayerische Verfassungsgerichtshof zweimal die Missachtung von Oppositionsrechten durch die Staatsregierung und die Regierungsfraktionen beanstandet. Diese und weitere Fälle werfen Fragen zum Umgang mit den Minderheitsrechten im Landtag auf, die ein zentrales Instrument der parlamentarischen Demokratie sind.
Kontrollrechte der Landtagsopposition„Es wird alles getan, um unangenehme Informationen zu verschleiern“
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Bayerns Regierende erleiden vor dem Verfassungsgerichtshof zwei Niederlagen in Folge, weil sie die Fragerechte der Opposition verletzen. Die nächste Klage droht bereits. Und Söders Staatskanzlei? Taucht ab.
Von Thomas Balbierer
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