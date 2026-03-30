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Kontrollrechte der Landtagsopposition„Es wird alles getan, um unangenehme Informationen zu verschleiern“

Lesezeit: 3 Min.

Vor fünf Jahren eröffnete in Nürnberg das Zukunftsmuseum, eine Zweigstelle des Deutschen Museums. Ein Fan des Projekts in seiner Heimatstadt: Ministerpräsident Markus Söder (Mitte).
Vor fünf Jahren eröffnete in Nürnberg das Zukunftsmuseum, eine Zweigstelle des Deutschen Museums. Ein Fan des Projekts in seiner Heimatstadt: Ministerpräsident Markus Söder (Mitte). Foto: Daniel Karmann/dpa

Bayerns Regierende erleiden vor dem Verfassungsgerichtshof zwei Niederlagen in Folge, weil sie die Fragerechte der Opposition verletzen. Die nächste Klage droht bereits. Und Söders Staatskanzlei? Taucht ab.

Von Thomas Balbierer

Innerhalb weniger Wochen hat der Bayerische Verfassungsgerichtshof zweimal die Missachtung von Oppositionsrechten durch die Staatsregierung und die Regierungsfraktionen beanstandet. Diese und weitere Fälle werfen Fragen zum Umgang mit den Minderheitsrechten im Landtag auf, die ein zentrales Instrument der parlamentarischen Demokratie sind.

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CSU-Chef Markus Söder lädt die Schuld für das Stichwahl-Debakel erst bei den lokalen Wahlkämpfern ab – und rudert dann zurück. Der in Tirschenreuth abgewählte Roland Grillmeier ist trotzdem verärgert. Damit ist er an der Parteibasis nicht alleine.

SZ PlusVon Thomas Balbierer, Johann Osel, Olaf Przybilla und Patrick Wehner

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