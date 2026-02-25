Fast könnte man meinen, dass es eine folgerichtige Reaktion war. Vier Jahre lang hatte der SSV Jahn Regensburg bereits in der 2. Fußball -Bundesliga gespielt – und jede Saison war es sportlich weiter bergab gegangen, stetig den Abstiegsrängen entgegen. Es war schon abzusehen, dass das nicht mehr lange gut gehen würde. Ein Wandeln am Rande der tabellarischen Todeszone. Vielleicht war es ja dieser düsteren Entwicklung geschuldet, dass zur Saison 2021/22 die Städtische Bestattung Regensburg die SSV-Jahn-Urne in ihr Angebot aufnahm.

Bis zum sportlichen Ableben des Vereins in der zweiten Liga dauerte es noch ein wenig, erst in der Spielzeit 2022/23 stieg der SSV Jahn als Tabellensiebzehnter ab. Die passenden Urnen waren da längst am Markt etabliert. Quasi erfunden hat sie der Chef der Städtischen Bestattung Regensburg, wie auf dem Portal idowa.de zu lesen ist. Als langjähriger Jahn-Fan wusste er offenbar, dass die Leidenschaft für diesen Verein zuweilen nicht gut für die Gesundheit ist.

So kann auch die sportliche Achterbahnfahrt der vergangenen Jahre ordentlich auf den Kreislauf schlagen: Abstieg 2023, Aufstieg 2024, erneuter Abstieg 2025. Und aktuell: Rang 15 in Liga drei. Es riecht schon wieder nach Todeszone.

Kaum zu glauben, dass die Jahn-Urne in den vergangen fünf Jahren nur ganze 14 Mal nachgefragt worden ist. Zu haben ist sie übrigens in zwei biologisch abbaubaren Varianten für die Erde und einer aus Stahl. Erhältlich für 150 bis 190 Euro. Vergleichsweise günstig, als Jahn-Fan soll man sich den Tod schließlich noch leisten können.

Ganz anders langen da andere Anbieter im Internet hin, die ihre Produkte lediglich in den Vereinsfarben ohne offizielles Logo feilbieten, die Urnen etwa in Rot und Weiß oder Schwarz und Rot gestalten und die Modelle einfach „München“ oder „Ingolstadt“ nennen. Dafür sind dann bis zu 350 Euro fällig.

Auf einem anderen Portal können Sportbegeisterte oder ihre Hinterbliebenen die Urnen nach dem Do-it-yourself-Prinzip selbst zusammenbasteln: „Dein Verein ... Deine Farben ... Deine Bio-Urne mit Logo“, steht da geschrieben. Als konkretes Beispiel, wie so eine 560 Euro teure Urne „für Individualisten und Originale“ aussehen könnte, werden direkt darunter zwei Exemplare mit dem Wappen des dauerleidenden 1. FC Nürnberg abgebildet.

Sicher reiner Zufall. Der „Club“ ist zwar, wie der Volksmund so sagt, „a Depp“, aber momentan in der zweiten Liga immerhin Tabellenachter. Also noch einigermaßen weit weg von der Todeszone.