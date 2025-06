Das schwülwarme Sommerwetter in Bayern setzt sich fort. Auch am Donnerstag müssen die Menschen im Freistaat deshalb wieder mit Gewittern, Starkregen, Hagel und heftigem Wind rechnen – vor allem im Süden und Osten Bayerns. Dort sind vornehmlich am späteren Nachmittag und Abend vom Ostallgäu übers südliche Oberbayern bis nach Niederbayern auch einzelne Unwetter durch schwere Gewitter möglich.