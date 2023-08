Am größten ist das Unwetterrisiko am Samstag in Alpennähe. Von Sonntag an tritt Dauerregen ein.

Nach den heftigen Unwetter Ende der Woche ist das Gewitterrisiko in Bayern auch am Samstagnachmittag und -abend hoch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, kann es vor allem im Süden zu schweren Unwettern mit Starkregen, Hagel und orkanartigen Böen kommen. Der Wind kann Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometer pro Stunde erreichen. Am größten sei das Gewitterrisiko in Alpennähe, die Gewitter können sich aber über München hinaus erstrecken. In Franken ist das Gewitterrisiko am Samstag laut DWD niedrig.

In der Nacht zum Sonntag breitet sich den Prognosen zufolge Dauerregen im Süden und Osten Bayerns aus, der voraussichtlich bis Dienstag anhalten soll.

Ein schweres Unwetter hatte in der Nacht auf Freitag zu Verwüstungen im Freistaat geführt. In Lindau am Bodensee musste ein Campingplatz mit 900 Urlaubern geräumt werden, nachdem Bäume entwurzelt und sechs Menschen verletzt worden waren. Auch bei einem Motorradtreffen im schwäbischen Nördlingen hatte es mehrere Verletzte gegeben. Der Bahnverkehr stand wegen umgestürzter Bäume teilweise still.