Schwere Schäden hat ein Sturm am Donnerstagabend auf einem Campingplatz in Lindau am Bodensee verursacht. Die Anlage mit rund 900 Betroffenen wurde geräumt.

Von Sophie Burkhart, Lina Krauß und Laura Lehner

Ein Unwetter ist am Donnerstagabend über weite Teile Bayerns hinweggefegt. Besonders betroffen war mit rund 100 Einsätzen Lindau am Bodensee. Dort wurden laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 144 Kilometern pro Stunde gemessen. Ein Campingplatz im Stadtteil Zech musste evakuiert werden, da Bäume auf Wohnmobile und Zelte gestürzt waren. Sechs Menschen wurden dabei verletzt, einer davon schwer. Die Feuerwehr brachte die rund 900 Campingurlauber, darunter viele junge Familien mit Kindern, in eine Notunterkunft. Wie ein Polizeisprecher sagte, verbrachten die Betroffenen die Nacht in der Inselhalle in Lindau. Der Katastrophenfall wurde ausgerufen. Feuerwehr, Polizei und Technisches Hilfswerk waren stundenlang im Einsatz.