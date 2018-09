10. September 2018, 18:59 Uhr Untersuchungsausschuss beendet "Sozialpolitischer Fehler"

Opposition sieht Versagen der CSU beim GBW-Deal nachgewiesen

40 Zeugen, 169 Fragen und unzählige Akten: Fast fünf Monate lang hat sich ein Untersuchungssausschuss im bayerischen Landtag mit dem Verkauf der einst staatlichen Wohnungsbaugesellschaft GBW im Jahr 2013 befasst. Im Zentrum die Frage: Mussten die 33 000 Wohnungen an private Investoren verkauft werden? Opposition und CSU-Fraktion kamen in ihren Abschlussberichten am Montag zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Ja, sagt die CSU: Der Verkauf der BayernLB-Tochter sei zwingend erforderlich gewesen, um die in der Finanzkrise in Schieflage geratene Landesbank zu retten. Die Bank hatte vom Freistaat eine Finanzspritze von zehn Milliarden Euro erhalten. Im Beihilfeverfahren hatte die EU-Kommission aber gefordert, dass sich die BayernLB von allen Bereichen trennt, die nicht zum Kerngeschäft gehörten. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) habe sich als damaliger Finanzminister persönlich massiv für einen Exklusivverkauf an Kommunen zu einem von Gutachtern ermittelten Preis eingesetzt, erklärte Ausschussvorsitzender Alexander König (CSU). Doch die EU-Kommission habe sich dagegen ausgesprochen. Stattdessen seien die Anteile dann an den Meistbietenden verkauft worden - ein Bieterkonsortium um den Augsburger Immobilienverwalter Patrizia. Der Freistaat hätte die Wohnungen nicht kaufen können, weil die EU-Kommission es faktisch verboten habe, so König.

Die Opposition nannte die Privatisierung der Wohnungsbaugesellschaft den größten sozialpolitischen Fehler der Staatsregierung in den vergangenen Jahrzehnten. SPD, Freie Wähler und Grüne zeigten sich sicher, dass die Staatsregierung auch einen staatlichen Ankauf hätte beschließen können. Rechtlich wäre es möglich gewesen, doch der politische Wille hätte gefehlt. "Das wird aus allen Akten deutlich, das wird aus allen Vernehmungen deutlich", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Volkmar Halbleib. Die Renditeerwartungen seien zu niedrig gewesen und der Freistaat habe auch nicht als politischer Ansprechpartner für Mieter auftreten wollen. "Die CSU hat immer wieder versucht, die EU zum Sündenbock zu machen, wie sie das immer gerne tut, wenn sie von eigenen Problemen ablenken will", sagte der stellvertretende Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, Thomas Mütze (Grüne).