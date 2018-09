4. September 2018, 16:34 Uhr Unterfranken Rätsel um den verschwundenen Grabstein

Am Würzburger Hauptfriedhof fehlt plötzlich ein Grabstein - einfach weg. Warum? Das weiß momentan niemand.

Von Olaf Przybilla , Würzburg

Es gibt Momente im Leben, die vergisst man nicht mehr. Und wie auch immer die Geschichte vom Würzburger Hauptfriedhof ausgehen mag, eines weiß Gregor Olschewski jetzt bereits: Den Augenblick, in dem er mit der Gießkanne in der Hand vor der Stelle stand, an der seine Partnerin bestattet wurde, den wird er sein Leben lang nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Er blieb stehen, starrte auf den Flecken Erde vor sich, schaute sich um, versuchte sich zu vergewissern, ob er sich womöglich in einem Detail geirrt hatte, vielleicht den falschen Weg abgebogen war. Am Ende stützte er sich an einer benachbarten Grabstätte ab und versuchte sich noch einmal zu konzentrieren. "Man zweifelt am eigenen Verstand", erzählt der 78-Jährige. Irgendwann aber war es ihm klar, dass das alles echt ist. Der Grabstein der Frau, an deren Seite er 20 Jahre lang gelebt hat, ist weg. Einfach weg.

Würzburg ist eine alte Stadt, der Hauptfriedhof hat eine Geschichte von mehr als 200 Jahren. Und natürlich, sagt Stadtsprecher Christian Weiß, schaut man in so einem Fall in die Bücher, ob es so etwas schon mal gegeben hat an diesem Ort mit seinen mehr als 20 000 Grabstätten, dem größten Friedhof in der unterfränkischen Hauptstadt. Gab es nicht. Der Polizeihauptkommissar Bernd Steiner kann das so bestätigen. Dekorationen kommen schon mal abhanden. Auch einbetonierte Grablichter und anderes mehr, das für Diebe oder Gelegenheitshalunken einen gewissen Wert haben mag. Aber ein ganzer Grabstein? Wie denn - und für was?

Es hat eine Weile gedauert, bis Gregor Olschewski und sein Sohn in der Lage waren, sich Gedanken zu machen über das Warum. Naheliegendste Theorie: eine Verwechslung. Ein Nachbargrab wurde kurz zuvor geräumt, ob es etwas damit zu tun haben könnte? Ein Lesefehler, eine verrutschte Zeile im Antragsformular, womöglich ein fehlgeleiteter Steinmetz?

Josef Hofmann ist der Steinmetz, dessen Betrieb eines der Nachbargräber geräumt hat, und er scheint regelrecht darauf gewartet zu haben, dass mal einer nachfragt. "So, ich muss jetzt mal was loswerden", sagt er. Ob einer allen Ernstes glaube, dass ein Steinmetz - wo er gerade dabei ist - statt eines Grabes "gleich die ganze Reihe leer räumt"? Und das ohne Bezahlung? Verflucht habe er die Regelung, der zufolge Steinmetze seit ein paar Jahren dokumentieren müssen, wo und was sie gerade machen auf dem Friedhof. Ein Riesenaufwand. Jetzt aber sei er froh, dass er das in der Hand hat. Also: Einen Tag zuvor hatte sein Betrieb in besagter Reihe zu schaffen. Danach nicht mehr.

Was also könnte passiert sein? Immerhin ist Hofmann Fachmann. "Keine Idee", sagt er. Er wisse nur, dass gerade sehr viele Gräber aufgelöst werden, in einer Zeit von Seebestattungen und Friedwäldern. Und dass Grabsteine für Diebe keinen erkennbaren Wert hätten. "Der wird entsorgt, damit hat es sich." Und er könne sagen, dass plötzlich viele zuständig sind für die Grabauflösung, auch Gärtner und Friedhofsmitarbeiter. So deutet das auch Kommissar Steiner an. Man habe anfangs unterschätzt, wie viele Menschen auf so einem Friedhof tätig sind, sagt er. Vor drei Wochen kam der Stein weg. Jetzt wird die Suche intensiviert.