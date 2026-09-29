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Landkreis Bad KissingenZwei Schwestern sterben bei Unfall – Prozess gegen Fahrer startet

Bei dem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2267 zwischen Langenleiten und Wildflecken (Landkreis Bad Kissingen) sind vor fast elf Monaten die beiden jungen Frauen tödlich verunglückt.
Bei dem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2267 zwischen Langenleiten und Wildflecken (Landkreis Bad Kissingen) sind vor fast elf Monaten die beiden jungen Frauen tödlich verunglückt.
Pascal Höfig/dpa

Auf einer Straße in Unterfranken prallen zwei Autos frontal ineinander. Zwei junge Frauen sterben. Der Unfallverursacher steht nun wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht.

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Fast elf Monate nach einem tödlichen Verkehrsunfall von zwei Schwestern in Unterfranken beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher. Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt wirft dem 51-Jährigen fahrlässige Tötung vor. Für die Verhandlung an diesem Dienstag vor dem Amtsgericht Bad Kissingen ist bisher nur ein Prozesstag angesetzt.

Ein Unfallgutachter hatte ein technisches Versagen als Ursache ausgeschlossen. Auch habe es keine Hinweise auf gesundheitliche Probleme des Fahrers gegeben, mit dessen Auto die 16 und 19 Jahre alten Geschwister am 9. November 2025 nahe Wildflecken (Landkreis Bad Kissingen) kollidiert waren.

Sollte der Angeklagte verurteilt werden, könnte er laut Staatsanwaltschaft mit einer Geldstrafe, aber auch mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren belegt werden.

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