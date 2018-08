24. August 2018, 18:57 Uhr Unter Bayern Wie man's macht, ist's verkehrt

Der Wahlkampf in Bayern nimmt endlich Fahrt auf. Doch die Kontrahenten sind offenbar noch nicht richtig auf Hochtouren, obwohl sie sich redlich Mühe geben

Kolumne von Franz Kotteder

Man kann nicht sagen, dass Wahlkämpfe immer das Beste herausholen, was im Menschen steckt. Aber auf alle Fälle tragen sie dazu bei, die Kandidaten besser kennenzulernen. Und zwar erfreulicherweise oft gerade so, wie diese Kandidaten eigentlich gar nicht kennengelernt sein wollen.

Die bayerische SPD und Natascha Kohnen kommen dabei momentan am besten weg. Bei ihrem Kampfbegriff "Anstand" denkt man zwar unwillkürlich an die Redewendung "mit Anstand verlieren", aber der Coup, dem Söder im Internet das Kampagnenmotto und den Webauftritt "soeder-machts.de" wegzuschnappen, das war pfiffig. Die CSU versuchte zurückzuschlagen und den Namen Kohnen zu kapern, aber irgendwie muss den Schwarzen aufgegangen sein, dass der Lehrsatz: "Von Bayerns SPD lernen, heißt siegen lernen", vielleicht doch nicht der schlaueste ist. Sie probierten es dann mit "derechtesoedermachts". Das war als Replik aber eher so lala und erinnert an "the real Donald Trump", die Twitteradresse des US-Präsidenten. Da denkt man gleich an Schweigegeld für Pornostars (obwohl es solche in Nürnberg gar nicht gibt). Oder an Wahlmanipulationen und Putins Hacker. Auf Söder heruntergebrochen, fällt einem da zwar eher Victor Orbán ein, aber das ist ja schon unappetitlich genug. Kurzum, für Söder gilt heute: Wie man's macht, ist's verkehrt.

Das kann man von den Grünen wiederum nicht sagen. Die staunen selbst darüber, dass ihre Umfragewerte steigen und steigen. Ob die bayerischen Wähler jetzt auch schon Schwarz und Grün durcheinanderbringen, wie nebenan in Baden-Württemberg? Sorgen machen eigentlich nur die beiden Spitzenkandidaten Katharina Schulze und Ludwig Hartmann, weil deren geradezu aggressive Fröhlichkeit manchmal leichte Züge des Irreseins anzunehmen scheint. Vermutlich haben sie ausgemacht: Wer am grünsten grinst, kriegt den besseren Ministerposten? Falls Ilse Aigner den Söder beerbt und die Ministerpräsidentin macht, wäre zum Beispiel das Ministerium für Bau und Verkehr frei, dann könnten die Grünen die dritte Startbahn am Münchner Flughafen einweihen oder die Isental-Autobahn, so als Koalitionskompromiss. Da hätte dann wenigstens der Söder noch ein bisschen was zum Lachen.