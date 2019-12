Viel zu selten beschäftigt sich diese Kolumne mit der bayerischen SPD, und wenn, muss man zerknirscht zugeben, dann nur in einem Nebensatz mit leicht hämischem Unterton. Dabei wäre sie doch gerade jetzt größerer Aufmerksamkeit würdig, angesichts der neuen Bundesvorsitzenden und des Parteitags in Berlin. Glaubt man ersten Reaktionen, dann wird ja gerade der real existierende Sozialismus wieder eingeführt, weil die Mitglieder mit deutlicher Mehrheit ein Duo wählten, das den letzten Daseinszweck seiner Partei nicht darin sieht, eine große Koalition zu stützen.

Das ist natürlich ungeheuerlich. Gerhard Schröder und die Witwe von Willy Brandt sind entsetzt, war zu lesen. Das ist ganz putzig, denn hätte die heutige SPD-Spitze so linke Ideen wie Brandt und Schröder in ihrer Anfangszeit, dann müsste sich die Partei nach der Logik ihrer Ratgeber wahrscheinlich umgehend selbst vernichten. Ein Schicksal, dem die Bayern-SPD dadurch entgeht, dass sie regelmäßig einmal im Jahr zum Aufbruch bläst, dann aber lieber doch nichts ändert. Beim Parteitag in Taufkirchen vor einer Woche hat der Bundestagsabgeordnete Florian Post nicht mal den Rücktritt der Vorsitzenden Natascha Kohnen gefordert, was er sonst praktisch immer tut, und das Forsch-Daherreden gelingt ihm oft nicht unfallfrei. Womöglich ist ihm aber in Taufkirchen gerade noch eingefallen, wozu schon sein ständiges Herumnörgeln an Andrea Nahles geführt hat: zu einer eher linken Doppelspitze. Was würde das erst in Bayern bedeuten!

Strapaziert man die Berliner Parallele weiter, wird klar: Alles, was die bayerischen Sozialdemokraten an einer erneuten Ausrufung der Räterepublik hindert, ist eigentlich nur die Weigerung der CSU, mit ihnen zu koalieren (wozu die liebevolle Gemeinschaft mit politischen Konkurrenten führt, sieht man an Hubert Aiwanger). Dass es so weit nicht kommen wird, liegt wohl daran, dass die bayerische SPD seit jeher sämtliche Ratschläge befolgt, die von der Bundespartei jetzt beharrlich ignoriert werden. Nämlich erstens: So wie bisher kann's nicht weitergehen. Zweitens: Alles muss anders werden. Drittens: Es darf sich um Himmels willen bloß nichts ändern. Hält man sich peinlich genau an diese drei Regeln, kann eigentlich überhaupt nichts schiefgehen.