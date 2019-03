15. März 2019, 18:58 Uhr Unter Bayern Wenn's Zeit wird

Die Frage des richtigen Zeitpunkts ist eine vieldiskutierte, gerade in der Politik. Zwei Oberbürgermeister haben jetzt ihre ganz persönliche Antwort gegeben

Kolumne von Katja Auer

Die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt ist eine der viel diskutierten. Soll man nun gehen, wenn die Nachtigall singt und nicht die Lerche? Oder gerade umgekehrt? Nach der Zigarette und dem letzten Bier im Stehen? Schon im Buch Kohelet steht, dass alles seine Zeit hat, und alles Vorhaben unter dem Himmel seine Stunde. Nur wann genau die anbricht, das hat wiederum keiner reingeschrieben.

Und so ist es dann meistens zu spät, in der Politik wenigstens. Edmund Stoiber hat 2007 neun Monate gebraucht vom angekündigten bis zum vollzogenen Rückzug als Ministerpräsident. Bei Günther Beckstein waren vielen schon die zweieinhalb Tage zu viel, die er sich nach der Wahlpleite 2008 Zeit gelassen hat. Und dass Horst Seehofer jemals geht, daran glauben manche schon gar nicht mehr.

Jetzt aber passiert etwas Unerhörtes. Da erklären zwei Oberbürgermeister, der aus Nürnberg 58, der aus Augsburg 54 Jahre alt, dass es genug sei. Keinesfalls weil eine Wahlpleite droht, der aus Franken hat immerhin den Rang einer Lichtgestalt, der andere ist zumindest unangefochten. Sondern, weil andere es machen sollen, da sie selbst womöglich nicht mehr die Frische aufbringen könnten, die es brauche für den Job. Respekt. "Behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit", um noch einmal den Prediger zu zitieren. Da gehen zwei rechtzeitig. Wenn es noch jemand bedauert.

Aber nein. Noch keine 60 Jahre alt und schon in den Ruhestand? Bei den sicher fürstlichen Bezügen, die Kommunalpolitikern nach mindestens zwei Amtsperioden zustehen? Der Neid ist ein mieser kleiner Geselle und schon geifert er mit hochgelbem Kopf. Wer darüber stänkert, der soll den Job erst einmal selber machen. Und nie wieder maulen, dass Politiker nicht von ihren Posten lassen könnten.

Markus Söder hat den des Ministerpräsidenten jetzt genau ein Jahr. Der Zeitpunkt hätte für ihn wohl auch schon früher kommen können, aber nicht alle teilten sein Zeitgefühl. Zehn Jahre will Söder im Amt bleiben, länger nicht. Das hätte er sogar in die Verfassung schreiben lassen, aber dafür wiederum war nach Ansicht der Opposition nicht die Zeit. "Schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit", sagt der Prediger. Allerspätestens in neun Jahren reden wir wieder drüber.