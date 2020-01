Den Stinkefinger zeigt man nicht, da gibt es nichts zu diskutieren, auf dem Fußballplatz nicht, beim Autofahren nicht und schon gar nicht im politischen Diskurs. Da mag es einen noch so drucken, wie man so schön sagt in Bayern, es gehört sich einfach nicht. Dass es Katharina Schulze von den Grünen gedruckt hat, als sie Demonstranten der rechtsextremen NPD gegenüberstand, das kann jeder verstehen, den es selber schon einmal vor den stumpfsinnigen Parolen dieser Leute grauste. Allerhand Gesten fielen einem da ein, Schulze wählte den gestreckten Mittelfinger. Angemessen war das natürlich nicht, das sieht sie ein, nun zahlt sie 500 Euro Strafe an eine gemeinnützige Organisation.

So etwas kommt nicht besonders oft vor, der Umgangston zwischen Politikern ist etwas manierlicher geworden, seit der begnadete Polterer Franz Josef Strauß nicht mehr ist, der die Bundesregierung schon mal einen Saustall schimpfte. Ohne juristische Folgen übrigens, das Verfahren, das der damalige SPD-Bundeskanzler Willy Brandt angestrengt hat, blieb folgenlos. Und wenn heute jemand Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger einen Saubauern nennt, dann ist das erst einmal ein Hinweis auf Herkunft und Ausbildung.

Andererseits gibt es jetzt AfD-Abgeordnete, deren Wortschatz auch nicht gerade an den Joseph von Eichendorffs erinnert. Wie FJS der neuesten Fraktion im Landtag rhetorisch begegnet wäre, hätte man freilich gerne gewusst, die Rechtspopulisten wären wohl nicht besser weggekommen als seinerzeit die Grünen. Als Rattenfänger beschimpfte Strauß diese mal am Aschermittwoch, die SPD als rote Deppen. Das ist nicht besonders kreativ, dabei bietet das Bairische allerhand Varianten, einen gewissen Unmut auszudrücken. Wäre Katharina Schulze Dialektsprecherin, hätte sie vielleicht auf den Mittelfinger verzichten und stattdessen eine Schimpftirade Poltscher Dimension hinüberschreien können zu den Rechtsextremen. Viele Wörter gibt es da, die deutlich die Meinung des Benutzers wiedergeben und nicht zwingend gleich als Beleidigung im juristischen Sinne verstanden werden müssen. Eine Brunzkachel zum Beispiel, eine ogsoachte, ist erst einmal nichts weiter als ein benutzter Nachttopf. Und dabei viel klangvoller.