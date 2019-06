21. Juni 2019, 18:44 Uhr Unter Bayern Söder, Knallgull, Trollakulla

Wer Umzugskisten packen muss, bekommt unerwartete und manches Mal auch ungewollte Einblicke in das Privatleben anderer

Kolumne von Nadeschda Scharfenberg

Söder ist kein Armleuchter mehr. Vor sieben Jahren hatte man ihn erstmals im Ikea-Katalog entdeckt, den siebenarmigen Kronleuchter, der den Namen des damaligen bayerischen Finanzministers trug. 89 Euro, Energieeffizienzklasse C, spezielle Entsorgung erforderlich. Einen Söder gibt es im schwedischen Duz-Möbelhaus zwar immer noch zu kaufen, aber während der Finanzminister Söder zum Ministerpräsidenten gewachsen ist, ist der Armleuchter zum trüben Lichtlein geschrumpft, für 39,99 Euro. Anbringungsvorschlag: Passt über einen kleinen Tisch in einer Raumecke; verleiht dem Raum einen Hauch von Nostalgie. Leuchte mit einem Staubwedel abstauben.

Vielleicht wäre das eine Alternative zum Netflix-Schauen: dass man abends auf dem Sofa, wenn die Spülmaschine eingeräumt, die Bagage ins Bett gesteckt und die letzte Arbeitsmail noch schnell rausgeschickt ist, die Füße hochlegt und einander die schönsten Ikea-Namen vorliest. Lampenschirm Trollakulla. Notizbuch Knallgull. Wäschekorb Knarra. Blumentopf Smulgubbe. Ach, und kennst du die schon? Pfanne Tolerant. Hihi.

Überhaupt ist es das Schöne am Umziehen, dass man in andere Welten, schwedische oder nicht-schwedische, eintauchen kann, während man sich im eigenen Kistenchaos verliert. Es empfiehlt sich unbedingt, gebrauchte Kartons zu verwenden, wegen all der wunderbaren Aufschriften, die die Vorbesitzer hinterlassen haben, Edding auf Wellpappe. "Einstecktücher und Krawatten" steht auf einer Kiste, einer von den großen, und schon sieht das innere Auge einen hageren Typen mit randloser Brille vor sich, der im perfekt gebügelten Anzug in einem halb ausgeräumten Schlafzimmer steht und mit großem Gestus die Packer herumscheucht. Besichtigen würde man gerne das Domizil jener Familie, die ausweislich ihrer Kartons sowohl über eine Ankleide als auch über ein Kopierzimmer verfügt. Und was wohl hinter der Aufschrift "Enten" steckt?

Die Umzugskisten entführen einen in das Leben der anderen. Und auch an unserem Alltag wird in ein paar Wochen irgendjemand Wildfremdes teilhaben, wenn der Riesenberg Pappe wieder abgeholt und weitergereicht ist. Was die Leute sich wohl denken, wenn sie lesen, dass wir "Pokale" und ein "Käsedrehteil" besitzen?