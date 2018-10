26. Oktober 2018, 18:50 Uhr Unter Bayern Schrothkur in Bhutan

Warum Markus Söder mit dem Ausgang der Wahl nichts zu tun hat

Kolumne von Roman Deininger

München, 26. Oktober. Das Zentralkomitee der Christlich-Sozialen Union (CSU) hat am Freitag das Ergebnis einer "tiefschürfenden und schonungslosen Analyse" der Landtagswahl vorgestellt. Die wichtigste Erkenntnis ist demnach, dass Ministerpräsident und Spitzenkandidat Markus Söder keinerlei Verantwortung am Desaster der Partei trägt, weil er "wegen einer längeren Auslandsreise am Wahlkampf gar nicht teilgenommen hat". Söder, so der unabhängige Sonderermittler Albert Füracker, habe "lückenlos nachweisen" können, dass er sich vom 16. März bis zum 15. Oktober für "Einkehrmonate und eine Schrothkur" in einem Schweigekloster in Bhutan aufgehalten hat. "Die Partei hat ohnehin gespürt, dass der nominelle Spitzenkandidat mit den 37,2 Prozent nichts zu tun hatte", heißt es in Fürackers schriftlichem Abschlussbericht. "Jetzt konnten wir das mit Fakten unterfüttern."

Söder sei eine "Unbedenklichkeitsbescheinigung" ausgestellt worden, die ihn bei Vorlage im Landtag zur sofortigen Wiederwahl als Ministerpräsident berechtigt. Außerdem erhält Söder damit 20 Prozent Rabatt auf einen Tagespass im Skigebiet Balderschwang sowie auf eine Erwachsenen-Eintrittskarte beim Baumwipfelpfad Steigerwald, der für seine prächtigen Watschenbäume bekannt ist. "Respekt, Anstand und Stil gebieten es", sagte Füracker, "dass Markus Söders überragende Leistung im Dienst des Königreichs Bhutan belohnt wird."

Ferner wurde bekannt, dass die CSU zur weiteren Pflege der bayerisch-bhutanischen Beziehungen ihren Chef Horst Seehofer auf unbestimmte Zeit in die Hauptstadt Thimphu entsandt hat. Bei einem möglichen Sonderparteitag der CSU, so Füracker, solle Seehofer "soweit technisch und terminlich möglich, vielleicht per Skype zugeschaltet werden". Nach Angaben des Sonderermittlers stehen die Koalitionsgespräche von CSU und Freien Wählern vor dem Durchbruch; bei der schwierigen Frage nach ihrem Lieblingstier hätten Söder (Hund) und FW-Chef Hubert Aiwanger (Schwein) einen "ethisch vertretbaren Kompromiss" gefunden. Entscheidend sei auch die Einigung auf den Namen "Bayern-Koalition" - bis zuletzt seien auch "Bremen-Koalition" und "Rheinland-Pfalz-Koalition" im Rennen gewesen.