Man muss Dorothee Bär dankbar sein, dass es dieses zu Unrecht unterschätzte Thema endlich auf die öffentliche Agenda geschafft hat: der Kindergeburtstag. Im politischen Fachmagazin Bunte hat die CSU-Instagrambeauftragte erklärt, dass von ihr gepostete Fotos von verunglückten Blechkuchen keinesfalls etwas Privates preisgeben, sondern von Natur aus alle etwas angehen, jedenfalls alle Eltern, die selbst schon mal einen Kuchen vermurkst haben: "Ich schreibe auch mal über einen chaotischen Kindergeburtstag, weil ich weiß, dass jede Mutter froh ist, wenn sie den ohne größere Katastrophen überstanden hat."

Problem erkannt. Nach SZ-Recherchen hat die Problemlöserpartei CSU bereits ein Gesetz in Arbeit, das "Gesetz zur verbesserten Durchführung von Gruppenveranstaltungen zum Zwecke der Kindererbauung", kurz "GeVerDuGruZweKiBau", das demnächst unter dem Namen "Gute-Kinderparty-Gesetz" vorgestellt werden soll.

Folgende neun Paragrafen sind bereits durchgesickert:

§1: Die Obergrenze beträgt zehn Teilnehmende.

§2: Das Finanzvolumen für Geschenke wird bei zehn Euro gedeckelt. §2a: Zusätzlich sind Papiererzeugnisse in Form von Karten erlaubt. §2b: Die Erziehungsberechtigten sind befugt, in größeren Mengen beigefügte Süßwaren an sich zu nehmen und dosiert an den Beschenkten auszuhändigen. §2c: Den Erziehungsberechtigten ist es gestattet, einen Teil der Süßwaren selbst zu konsumieren ("Gummibärenparagraf").

§3: Minderjährigen ist es verboten, Schokofondue an Wände zu schmieren.

§4: Behältnisse mit zuckerhaltigen Getränken sind jederzeit aufrecht zu stellen.

§5: Bei Zuwiderhandlung droht die Ausweisung.

§6: Es besteht die Pflicht zur Teilnahme an Spielen. §6a: Jegliche versuchte Verweigerung der Teilnahme wird mit der Androhung einer Reduzierung der Süßwarenmitgabe geahndet.

§7: Bei der Mitgabe von Süßwaren ist auf Plastiktüten zu verzichten.

§8: Der Begriff "Mitgebsel" wird aus Gründen der Scheußlichkeit verboten.

§9: Von Erziehungsberechtigten aus unmittelbar angrenzenden Wohnvierteln, die ein motorisiertes Fahrzeug zur Abholung nutzen, wird eine Maut eingezogen.