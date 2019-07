26. Juli 2019, 18:47 Uhr Unter Bayern Laugengebäck in den Südstaaten

Zwei bewährte Ministerpräsidenten lassen in ihrem neuen Bindestrich-Bundesland Blühstreifen von München bis Stuttgart anlegen

Kolumne von Roman Deininger

München, 26. Juli. Nach ihrer ersten gemeinsamen Kabinettssitzung am Bodensee haben die Co-Ministerpräsidenten von Bayern-Baden-Württemberg, Markus Söder und Winfried Kretschmann, ihre Pläne für die weitere Integration vorgestellt. Noch am Wochenende soll demnach an der vormaligen Landesgrenze zwischen Illertissen und Dietenheim mit dem Bau einer gemeinsamen Staatskanzlei begonnen werden. "Auf dem Dach werden elf Bienenvölker, aber auch Wölfe und Bären eine Heimat finden", kündigte Söder an. Die Bienen würden pro Jahr insgesamt 240 Kilo Südstaaten-Honig produzieren, "aber ohne jeden Druck und in familienfreundlichen Arbeitszeitmodellen".

Söder und Kretschmann sagten, ihr Anspruch sei es, dass es in wenigen Jahren rechts und links von Bayern-Baden-Württemberg kein anderes Bundesland geben dürfe. "Nur in Bayern-Baden-Württemberg bekommt jeder Haushalt mit einer Person oder mehreren Personen sein eigenes Batterieforschungszentrum", so Kretschmann. Als symbolischer Ausdruck der Vereinigung der Südländer soll die Autobahn A 8 zwischen München und Stuttgart auf einer Gesamtlänge von 203 Kilometern in einen Blühstreifen umgewandelt werden. Die beiden Ministerpräsidenten versicherten aber, die Maßnahme dürfe "keinesfalls zu Lasten des Automobils gehen". Fahrverbote auf dem Blühstreifen seien "mit uns nicht zu machen".

Künftig wollen Söder und Kretschmann mit einem gemeinsamen Expertenkabinett regieren. Bereits am Freitag wurde öffentlich, dass Kretschmann Hannah Arendt als Staatsministerin für die Freiheit des Denkens und die Banalität des Bösen berufen will. "In dieser Kombination hat es ein solches Ressort in der deutschen Politik bislang nur selten gegeben", erklärte Kretschmann. "Richtig", ergänzte Söder. Perikles soll mit den Portfolios Justiz, Bau und Rhetorik ein Superministerium übernehmen. Söder wiederum hat dem Vernehmen nach Anakin Skywalker das Verkehrsministerium angeboten. Aus Söders altem Kabinett bleibt niemand im Amt; der bisherige Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger wird Beauftragter für Verkehrssicherheit und Artenvielfalt in Blühstreifen. Uneinig sind sich Söder und Kretschmann offenbar noch, ob in der Menschenrechtscharta der neuen Landesverfassung von "Brezn" oder "Brezeln" die Rede sein soll.

Ferner teilten Söder und Kretschmann mit, im Herbst als Duo für den SPD-Vorsitz kandidieren zu wollen.