Granteln ist eine der wesentlichen Kernkompetenzen des Bayern, aber man kann's auch übertreiben. Immerhin ist es hierzulande, anders als beim nordwestlichen Nachbarn, noch nicht vorgekommen, dass man einstimmig einen netten Nazi in ein politisches Amt wählt, bloß weil er weiß, wie man E-Mails schreibt. Dabei möchte man darauf wetten, dass der Rest der Republik so etwas nur Bayern zutraut. Ällerbätsch, wir waren's nicht!

Wir hier unten machen tatsächlich sehr viel harmlosere, ja sogar sinnvolle Dinge. Wir sagen zum Beispiel danke. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat gerade neben allerlei anderem Zeitgemäßem den Großelterntag erfunden, analog zum Muttertag. Schließlich hört man genug von rüstigen Siebzigjährigen, die gerne weiterarbeiten würden, aber vom Gesetz in viel zu niedrige Renten und damit in die Altersarmut gedrängt werden. All den betagten Pfandflaschensammlern sei hiermit gesagt: Einmal im Jahr denkt jemand an euch! Am Großelterntag! Die damit verbundenen Geschenke sind sicher auch gut für die Wirtschaft.

Für dieselbe schädlich ist wiederum eine Vermögenssteuer. Das ist so eine abstruse Sozen-Idee, bei der man lernen kann, wie verletzlich unser Wohlstand eigentlich ist. Denn ein bis 1,5 Prozent des Vermögens von Superreichen einzukassieren, das "ruiniert unsere Wirtschaft" (Bayerns Finanzminister Albert Füracker, CSU) und "gefährdet den Erhalt von Arbeitsplätzen" (Söder). Wie man weiß, wünscht sich so ein Milliardär ja nichts sehnlicher, als mit seinem vielen Geld ein paar tausend neue Arbeitsplätze zu schaffen. Nur ideologisch Verblendete glauben noch, sie würden lieber Beschäftigte feuern, weil das den Aktienkurs hochtreibt. Klar ist: Geld dort holen, wo es im Übermaß vorhanden ist, das ist eine Schnapsidee. Der Superreiche ist ein scheues Reh - kaum schaut man genau hin, schon ist es weg.

Gut, dass die Normalverdiener nicht so empfindlich sind und, ganz deppert vor lauter Heimatliebe, sich und ihr Geld nicht ins Ausland und in irgendwelche Briefkastenfirmen verlagern. Sonst sähe der Staat ganz alt aus, was seine Einnahmen angeht. Am bitteren Ende wären all die Großeltern bald ganz alleine hier, und das kann ja auch niemand wollen.