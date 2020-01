Der Lehrerberuf ist im besten Fall Berufung, auch am Nachmittag und in den 14 Wochen Ferien. Gut, wenn das auch Kultusminister Michael Piazolo im Auge behielte

Unsere Grundschullehrerin hieß Frau L., eine aus unserer kindlichen Sicht ältere Dame mit Topfhaarschnitt und Faltenrock, die, rückblickend berechnet, damals um die 40 gewesen sein muss, so alt wie wir heute. Sie brachte uns nicht nur das Einmaleins bei und dass man "voll, von, vor, ver-" mit Vogel-V schreibt, sondern lehrte alle 28 Kinder das Blockflötenspiel, auch die aus den bildungsfernen Familien, die im Leben nicht mit einem Instrument in Berührung gekommen wären. Am Ende der vierten Klasse führten wir mit stolzgeröteten Gesichtern vierstimmig ein Stück auf, ja, vierstimmig und nicht 28-stimmig, wie sonst oft üblich bei 28 Blockflötenkindern. Gelernt haben wir ganz nebenbei, dass es wichtig ist, in einer Gruppe auf die anderen zu hören.

Es sind Lehrer und Lehrerinnen wie Frau L., die uns prägen, non scholae, sed vitae, wie es in diesem Elternspruch heißt, der einem als Kind zum Hals heraushing und den man heute, ein Augenrollen kassierend, seinen eigenen Kindern unter die Nase reibt. Und die einem sofort einfallen angesichts der Nachricht, dass Bayerns Volksschullehrer jetzt eine Deputatsstunde mehr arbeiten sollen, weil die Politik sich verrechnet hat - wobei mitschwingt, dass da noch Kapazitäten frei sind. Als hätten Lehrer tatsächlich morgens recht, nachmittags frei und im Sommer sechs Wochen zum Blaumachen. Höchste Zeit für ein Loblied.

Da ist zum Beispiel Geschichtslehrer R., der erzählte, dass tollste Geburtstagsgeschenk seiner Kindheit in den 1930er Jahren sei ein kleiner Koffer aus Pappmaché gewesen - und plötzlich verstanden wir, dass Geschichte viel mehr ist als sture Zahlenauswendiglernerei. Oder Frau M., die Lateinlehrerin, die uns beibrachte, dass man gut beraten ist, sich den Dingen, deren Sinn man nicht auf Anhieb versteht, analytisch zu nähern - nicht nur in Latein, sondern ganz generell. Und nicht zuletzt die knorrige Chemielehrerin Frau R., eine alleinstehende Fränkin, über die wir lästerten, sie habe zu recht keinen abgekriegt. Sie schien Freude daran zu haben, uns anzubrüllen, bis sie sich eines Tages entschuldigte: Ihr Hund sei erst krank geworden und dann gestorben. Es sei eine harte Zeit gewesen. Da merkten wir, dass es keine gute Idee ist, Menschen immer sofort in nett und blöd einzuteilen.

Sie alle stehen dafür, dass es in der Schule um mehr geht als um Dienst nach Stundenplan. Nämlich um Empathie, Erfahrung, Umsicht. Dass der Lehrerberuf im besten Fall Berufung ist - auch am Nachmittag und in den 14 Wochen Ferien.