29. März 2019, 18:57 Uhr Unter Bayern Die einen sagen so, die anderen so

Zwischen reden, meinen und verstehen können himmelweite Unterschiede sein. Und offenbar sind weder historisch noch politisch geschulte Kräfte vor sprachlichen Missgriffen gefeit

Kolumne von Franz Kotteder

Erstaunlich oft muss man sich fragen, was sich gerade jene Leute gedacht haben, die es eigentlich besser wissen müssten. Das Haus der Bayerischen Geschichte veranstaltet zum Beispiel jedes Jahr die Bayerische Landesausstellung, und dieses Jahr trägt sie den Titel: "Stadtluft macht frei". Man muss kein Historiker sein, um da an ganz entsetzliche Zeiten deutscher Geschichte zu denken und an ein Schlagwort, das ebenfalls auf: "macht frei" endete. Man muss die Nazizeit nicht miterlebt haben, wie Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde von München und Oberbayern, um die Wahl dieses Titels furchtbar missglückt zu finden, angesichts des zynischen Spruchs "Arbeit macht frei" über den Eingängen zu den Vernichtungslagern. Wie betriebsblind aber muss man sein, wenn man nicht kapiert, dass manche Formulierungen durch die NS-Verbrechen auf ewig kontaminiert sind? Auch wenn sie früher mal ganz wertfrei funktionierten: Heute rufen sie sofort andere Assoziationen wach. Und je öfter man sie heute wertfrei verwenden will, desto mehr verharmlosen sie den Terror von einst.

Aber so ist das halt: Die einen sagen was, und die anderen verstehen etwas ganz anderes. Neulich gab sich der CSU-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Thomas Kreuzer, für seine Verhältnisse ausgesprochen markig und meinte, in Bayern gehe man entschieden gegen Araber-Clans vor, anders als in Berlin. Respekt, konnte man meinen, endlich spricht sich mal einer klar gegen die Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien aus. Waffen, mit denen die in Riad herrschenden Clans ja ziemlich viel Unheil im Nachbarland Jemen anrichten. Leider hatte Kreuzer das aber doch anders gemeint.

Relativ klar war eine andere Ansage von Kreuzer dieser Tage: "Gewinne aus kriminellen Machenschaften zieht der Staat jetzt ein!" Sehr gut, dachte man sich, endlich geht es den Cum-Ex-Betrügern, die den Staat um fast 32 Milliarden Euro prellten, an den Kragen. Es stellte sich aber dann heraus, dass die nicht gemeint waren und der Staat womöglich gar nichts einziehen kann, weil er zu wenig Personal dafür hat und die Cum-Ex-Straftaten wahrscheinlich jetzt verjähren. Aber mei: Der Kreuzer kann sich ja nun wirklich nicht um alles kümmern.