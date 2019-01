25. Januar 2019, 18:47 Uhr Unter Bayern Der Ungeist der AfD

Bei der Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus zieht die Partei aus dem Parlament aus und schändet damit ihr Andenken

Kolumne von Sebastian Beck

Wer in den Siebzigerjahren in einer ganz normalen Nachkriegssiedlung nahe München aufwuchs, der befand sich in folgender Nachbarschaft: Herr M. hatte einen Schulterdurchschuss, Herr H. ein Holzbein, Herr K. hatte keine Zehen mehr, Herr E. befand, man müsse die Baader-Meinhof-Bande standrechtlich erschießen. Herr Ke. trug seltsame Schuhe und hinkte. Dazwischen wohnten die Flüchtlinge, mit denen man eher nicht redete. Der eigene Vater hatte Angst vor Aufzügen und Gewittern - ein Kriegstrauma. Die Großmutter baute Gemüse im Garten von B. an, einem verwahrlosten Alten, der in der "Tschechei" gesucht wurde - er war offenbar Kriegsverbrecher. Vom Kurzwarenhändler Ka. wusste man nur, dass er im KZ war. Man könnte auch sagen: Dieser Vorort von München glich einer Endmoräne des Nationalsozialismus.

In der Präambel der Bayerischen Verfassung heißt es: "Angesichts des Trümmerfeldes, zu dem eine Staats- und Gesellschaftsordnung ohne Gott, ohne Gewissen und ohne Achtung vor der Würde des Menschen die Überlebenden des Zweiten Weltkrieges geführt hat, in dem festen Entschlusse, den kommenden deutschen Geschlechtern die Segnungen des Friedens, der Menschlichkeit und des Rechtes dauernd zu sichern, gibt sich das Bayerische Volk (. . .) nachstehende demokratische Verfassung."

Diese Verfassung ist die historische Antwort auf die NS-Verbrechen. Sie ist der Gegenentwurf zum Unrechtsstaat und hat dem Land die erstaunlichste Blüte seiner Geschichte beschert. Das sollte man sich gerade dann in Erinnerung rufen, wenn die AfD im Landtag die Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus unter Protest verlässt, weil sie die Kritik von Charlotte Knobloch, der früheren Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, nicht aushält.

Im Herbst war bekannt geworden, dass ein ehemaliges Mitglied des AfD-Schiedsgerichts aus Thüringen vor dem Geburtshaus von Adolf Hitler in Braunau eine Kerze angezündet hatte. Das ist nur eines von unzähligen Beispielen dafür, welcher Geist in Teilen dieser Partei herrscht. Es ist jener Geist, der erst zum Krieg führte und danach Millionen von Menschen hinterließ, die an Leib und Seele verkrüppelt waren.